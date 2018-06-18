端午節立蛋？這條街「立西瓜」超逗趣 網友看到亮點全笑了

端午節立蛋？這條街「立西瓜」超逗趣 網友看到亮點全笑了(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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每到端午節，划龍舟、吃粽子之外，最受大朋友小朋友喜愛的活動就是「立蛋」。今年屏東佳冬鄉石光見的居民不只立蛋，當地居民一起「立西瓜」，為了舉辦此活動還特別封街，讓上百顆西瓜呈現豎立的畫面，相當壯觀；照片被分享到網路上，有眼尖網友發現有亮點，紛紛笑喊「有底座不算啦」。

屏東佳冬鄉石光見在今年端午節特地舉辦立西瓜活動，特地封街請民眾一起餐與，今(18)日中午12點同時立起168顆西瓜，現場畫面既壯觀又有趣；屏東縣長潘孟安表示，石光見雖然不是盛產西瓜，但全台灣大多數的西瓜苗都是來自這裡，所以是西瓜「源」鄉。

「立西瓜」活動照引起網友熱議，有不少人看到亮點，紛紛笑說「有底座」。 「立西瓜」活動照引起網友熱議，有不少人看到亮點，紛紛笑說「有底座」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

立瓜活動照被網友分享到臉書社團，引起熱烈討論，「西瓜陣」、「這也行」、「太厲害了」、「94狂」、「好可愛的逗趣畫面」、「你嚇不了我的，明明就是恐龍蛋」、「這比蛋難很多很多吧」；不過，有眼尖網友發現亮點，紛紛笑說「不準，西瓜有底座」、「都有放碗…」、「都有放小盤子」。

立蛋也稱為豎蛋，顧名思義就是豎立雞蛋，是華人的民俗遊戲，有在某些時節容易立起的論點，最著名的就是端午節午時立蛋；而大陸湖南省立春時，許多人會將雞蛋久立後，再鬆手讓蛋不倒；還有些地方是春分時立蛋，俗諺「春分到，蛋兒俏」

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