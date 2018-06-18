她開心曬母女裝出遊照 網友全驚呆：到底哪個是媽媽？

2018年06月18日 21:01 邱柏玟

優良基因！最近有一名漂亮的媽媽在網路分享母女合照，炫耀有一個身材跟自己差不多的女兒，更開心地表示「衣服有理由一次買兩件」；沒想到她的母女合照卻讓網友超傻眼，忍不住驚呼「誰是媽媽？誰是女兒？」、「根本是雙胞胎」。

17日下午一名女網友在臉書社團分享和女兒的合照，開心地表示「有一個這麼大的女兒真好」，原來她已經是兩個孩子的媽，而大女兒是一名未滿15歲的國中生，身高已經和媽媽差不多高，所以讓她樂得直說，「衣服都能穿一樣，以後買衣服我就有理由可以一次買兩件了」。

原PO凍齡的外貌，讓大票網友難以置信兩人是母女。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO附上自己和女兒穿母女裝出遊玩的合照，像是怕大家看不出來誰是媽媽誰是女兒，特地說明「穿藍色衣服的是女兒喔」，還謙虛地表示「媽媽身材已走針(台語，變形)」；她還有分享一張女兒單獨擺POSE的美照，看得出來原PO相當高興。

大票網友被母女合照嚇呆了，因為媽媽凍齡的美貌，讓不少人以為是姊妹呢！(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大票網友看到母女合照，頻頻直呼難以置信，因為根本不像是母女，反倒是像一對親密的姊妹，「我還以為她是妳妹妹欸」、「見鬼了母女，根本是閨密吧，你們兩個是高中同學？」、「等等！誰是媽媽？我看好久」、「這是雙胞胎吧」、「到底哪個是媽媽啦…」、「根本姊妹」。

還有不少男網友看到高顏值母女，心動地喊聲，「媽～我到家了」、「想認識媽媽」、「岳母～～～」、「媽媽根本20歲面孔，不要再騙人了」、「容小弟弟叫一聲岳母」、「兩個我都可以…」、「媽媽缺不缺女婿？」、「跪求認識啊！媽媽」、「媽～今天回家吃飯」、「媽，妳們出門怎麼沒叫上我」。