12歲兒子偷零用錢 媽媽「處罰方式」被狂推：真教育！

2018年06月19日 07:01 邱柏玟

南韓警察廳日前分享一段「媽媽的真教育」影片，引起熱議。(影片/ 取自臉書@경찰청(폴인러브))

生小孩、養小孩不容易，但教育小孩更難！日前南韓警察廳在網路上分享一段影片，提到一名12歲男童偷拿媽媽錢，被處罰帶著悔過書到首爾九老警察署所屬的天王派出所「自首」；男童媽媽用心的教育方式被網友狂推，紛紛大讚「這才是真正的教小孩」。

15日南韓警察廳在臉書粉絲專頁分享一段影片，寫著「媽媽的真教育」，影片中看到一名男童拿著一張紙走進派出所，和警察說了一些話；根據韓姓警官的說法，當天他結束巡邏回到派出所，發現男童在外面徘徊，上前詢問後，男童才哽咽地說，「媽媽要我拿這張悔過書來給你們簽名才能回家」。

警官先將男童帶進派出所，看到他的悔過書內容，才知道原來這名男童今年12歲，因為零用錢不夠，偷拿走媽媽的一萬元(約新台幣270元)，被媽媽發現之後，要他寫下悔過書，並到警察局自首拿到警官的簽名，男童也在悔過書上承諾，「我以後再也不會偷東西，真的很抱歉，以後再也不會有這種事情發生」。

原來該名男童偷拿媽媽的錢，被處罰帶著悔過書到警察局自首。(圖/ 翻攝自影片)

這個故事在網路上受到矚目，更有媒體特地採訪韓姓警官，他表示當下其實覺得男童的舉動很可愛，「忍笑忍得很辛苦」，不過，有正經地告訴男童偷錢是不對的行為，也有感受到他真心懺悔；而男童的母親事後也有致電警察局，感謝他們抽空處理男童的狀況。

男童媽媽的「處罰方式」瞬間成為當地網路上熱門話題，有不少人紛紛留言稱讚這名媽媽，「這是一個偉大的母親」、「如果同樣的狀況發生，不是每個家長都會用這種有智慧的方式教育小孩」、「真的是一個很好的教育」、「這才是真正的教育啊」；也有網友表示，「我第一次對媽媽說謊被抓包，她就帶我到警察局前面」。。