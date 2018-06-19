深夜窗外傳女「淒厲慘叫」！鄰居驚：不對勁快報警

2018年06月19日 07:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

昨(18)日端午節於華山大草原，發生女子遭殘忍分屍的事件，2個月來發生兩起分屍案，讓許多民眾人心惶惶。有網友在19日凌晨，聽見窗外有女子淒厲的哭喊聲，趕緊錄製下來PO網並報警，不少網友也相當擔心後續狀況，紛紛嚇的表示「這叫聲好可怕，希望她只是被老鼠嚇到」。

一名網友在《爆料公社》寫道，「剛剛聽到女生慘叫連續不斷，覺得事情不對就報警了！警察有馬上去巡了喔！」，但由於警方還尚未回撥告知狀況，讓該名原PO非常擔心，接著問「我應該要去問後續嗎？主要怕妨礙警察他們做事...」。

影片中，只見窗外不知從何處，傳來女子淒厲慘叫聲，而且哭喊的相當大聲，不少網友都感到害怕，「這叫聲好可怕，希望她只是被老鼠嚇到」、「這在哪？不會是嘉義吧？剛看嘉義有女生失蹤又看到這篇。很擔心耶！希望只是路人半夜亂叫而已」、「有時雞婆也是好事啊」、「好可怕，希望只是壓力大在宣洩情緒...」。

事後，原PO也更新後續狀況，回撥電話得知，原來是一名女生與男朋友吵架，由於情緒不穩定，才會發出激烈的哭喊聲，而男方最後也離開，「警方說現場有安撫女生的情緒....所以是虛驚一場！」，所幸沒有發生悲劇，才讓大家感到安心，直呼有時雞婆也是件好事。