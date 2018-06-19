不甩老司機狂叭 裸女躺斑馬線「L」型自摸影片瘋傳

不甩老司機狂叭 裸女躺斑馬線「L」型自摸影片瘋傳（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導

網路上日前瘋傳一段女子赤身裸體，橫躺在斑馬線上，將身體坳成90度呈現「L」型方式的自慰影片，內容長達2分多鐘。據傳當事者是一名空姐，慘遭下藥或是吸毒，不過警方事後出面闢謠，指稱女子患有精神疾病，呼籲大眾「勿信謠、勿傳謠」。

「今晚的五愛路比世足還精彩啊！」網傳事發地點位於大陸江蘇省無錫市，根據行車紀錄器顯示，一名長髮裸女一絲不掛橫躺在斑馬線上，無視其他駕駛人狂按喇叭，只見她多次變換姿勢，一下跪坐在地擠乳晃動，一下又躺在地上以頭下腳上的方式自慰，甚至還做起了伏地挺身，嚇得路過駕駛驚呼「什麼鬼啊」、「好噁心」。

影片曝光後引起網友瘋傳，不過台州警方澄清，事發地點位於浙江省台州市椒江區工人路，「發現情況後，椒江警方高度重視，立即組織警力加強街面巡查，特別是加大工人路一帶的巡查密度，同時視頻中隊翻閱海量監控視頻配合偵查。下午五時許，在工人路查獲該女，帶至葭沚派出所尿檢後，初步準認系神經病，並非吸毒、被下藥。」

經警方初步調查，該女姓張（湖南人，37歲），患精神病已經3、4年，曾接受過治療，但情況並不穩定，目前張女已由母親送醫繼續接受治療。

不甩老司機狂叭 裸女躺斑馬線「L」型自摸影片瘋傳 台州警方澄清，事發地點位於浙江省台州市椒江區工人路。（圖／翻攝自台州網警巡查執法微博）
不甩老司機狂叭 裸女躺斑馬線「L」型自摸影片瘋傳 警方表示，網路上流傳的身分證是假的。（圖／翻攝自台州網警巡查執法微博）
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