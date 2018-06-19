2018年06月19日 11:44 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

以上古莽荒時期為背景的仙俠RPG手遊，日前在iOS版免費上架，不料一周內卻被近百名玩家抱怨閃退、登入失敗等問題，甚至給出「一顆星」評價洗版。對此，官方16日火速更新版本至1.0.2，並在新功能上宣布「我們修復了一些BUG，同時把只會把妹不處理玩家問題的工程師開除了！祝他找到真愛！」霸氣行徑讓不少網友噴笑，直呼「這工程師不可取」。

大陸手遊《劍蕩八荒》繼Android版本於5月下旬在台正式上架後，6月11日也正式推出iOS版本，遊戲主打在修仙打寶的基礎上，還能與其他玩家結緣「雙修」，就有不少玩家推薦「社交性很強，適合交朋友」，不料iOS版本才上線6天，卻被不少玩家抱怨廣告一堆、瘋狂閃退、儲值卻無法登入等問題，致使該APP在App Store上的評價僅得2.1顆星（滿分5）。

工程師「雙修」害手遊被2星洗爆 公司爆氣開除：祝他找到真愛（圖／翻攝自臉書《爆笑公社》）

面對漫天民怨，官方隨即於16日釋出1.0.2更新版本，除了修復遊戲內的5項重大BUG外，還直接大剌剌在更新紀錄上寫下「同時把只會把妹不處理玩家問題的工程師開除了！祝他找到真愛！」不避諱地透露工程師除了修BUG還兼修戀愛學分。

不過此舉有可能是為了替BUG解套，順便替該款手遊特殊的互動社交功能進行宣傳。不少網友認為「是一款真正的把妹遊戲」，還有人羨慕問「有缺工程師嗎？」