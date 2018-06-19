樓頂傳狗吠聲！驚2犬被關自生自滅15天 屍體黏地慘死

2018年06月19日 12:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

兩狗被關在樓頂沒人照顧，其中一隻甚至因此喪命(影片來源youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

狗是人類忠心的好朋友，但仍有泯滅人性的人，竟以虐待動物為樂。韓國一名民眾向SBS節目《動物農場》通報，隔壁大樓樓頂關了兩隻狗，而且整整半個月無人照料，讓牠們自生自滅，甚至還有一隻已死，屍體還黏在地板上，讓許多人感到相當難過。

韓國電視節目《動物農場》日前播出一段內容，仁川市一間荒廢的旅館樓頂，經常傳出狗的吼叫聲，鄰居才發現上面居然有兩隻狗，而且其中一隻黃狗疑似已過世，由於整整半個月都不見有人來照料，看在鄰居阿姨眼裡相當擔憂，並表示「人若一星期沒東西吃會怎樣？我覺得狗也是一樣...」，卻又無奈旅館大門深鎖，僅能用空拋的方式餵白狗。

旅館負責人一度要將白狗帶走，沒想到被節目人員發現，雙方在街頭發生拉扯(圖翻攝自youtube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

最終鄰居找上節目單位，向他們尋求幫助，隨後他們也聯絡上旅館負責人，但對方不僅態度相當惡劣，甚至表示自己養狗的方式不需他人插手，隔天還出現在旅館，用鐵鍊綁住白狗，企圖要將牠帶走，所幸節目單位發現，及時上前阻止，雙方還在街頭發生拉扯。

事後警方也介入調查此事，才得知旅館負責人根本不是狗主人，真正的主人因要至美國，無法照顧愛犬，只好託旅館負責人照料，又怕Dukgu（黃狗）太寂寞，還拜託妹妹的白狗一起陪牠，沒想到愛犬卻因此喪命，讓狗主人相當痛心，不知道該如何是好。

而旅館負責人解釋，原本是她的兒子住在那照顧狗，而且每天都有定時餵飯，其兒子也聲稱，Dukgu死前一天，他原本還擔心外面太冷，想放黃狗進屋，沒想到第二天就過世了，還提到沒有用鐵鍊拴住狗，但透過製作單位預先放的錄影機發現，他們的說法有出入，而且Dukgu屍體上面還掛著一條鐵鏈。

而白狗之後也順利回到主人身邊，但黃狗由於已死太久，遺體緊黏在地板上，花了近40分鐘才成功移除，而Dukgu黃狗主人也回國，看見愛犬的屍體痛哭失聲，現在只希望白狗能健康生活，揮別受虐的陰影。