華山分屍案》常威上身？渣男約炮小三不認子「哪有一次就中，這麼快！」

華山分屍案》常威上身？渣男約炮小三不認子「哪有一次就中，這麼快！」（圖／翻攝自G+、臉書）

友善列印
／綜合報導

因為求歡失敗，痛下殺手分屍的37歲射箭教練陳伯謙，私生活複雜，已婚的他遭小三踢爆約炮後「射後不理」，甚至還嗆聲「再鬧，就叫我老婆告妳妨礙家庭！」落網後還一秒化身電影角色「常威」，喊冤「怎麼可能這麼巧？一次就懷孕！」

日前甫幫他生下孩子的小三，幾個月前在Google+發文，並引述周杰倫歌曲《青花瓷》的歌詞「天青色等煙雨，而我在等你」，標註陳男臉書，寫道「只念一生，共你白首」，不料遭陳男恐嚇若繼續糾纏，要叫老婆告她妨礙家庭。

氣得小三看破，並發文痛批陳男「始亂終棄，讓人懷孕不負責任」、「拋棄自己的親生骨肉」、「沒擔當的男人，不負責任的男人」，最後強調自己雖然痛苦，但會為了孩子堅強的活下去，日前還發文「相思入骨怎去除，靈丹妙藥世間無，抽絲剝繭難治愈，恨到天崩地變湖」。

陳男落網後，警察問他難道不想去看看自己孩子嗎？但陳男卻喊冤兩人是在網路認識，認為自己是被仙人跳，「只有出來做一次，怎麼可能這麼巧？一次就懷孕」又不是在演周星馳的電影，還反問警察是否可對小三提告。

華山分屍案 華山分屍案凶嫌用刀（紅圈處）。（吳家詮翻攝）

《九品芝麻官》台詞：

常威：不可能、不可能的…乾爺爺，那個孩子不是我的，絕對不是我的！乾爺爺，你一定要幫我呀…

李公公：你不用怕，有我在。

包龍星：如果你不是姦夫，那兩滴血怎麼會溶在一起？那一定是你的孩子，你無從解釋。

常威：一定不是我的，那天晚上Ｘ完她之後，第二天就說有了，那有那麼快的？

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