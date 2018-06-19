年邁病患一人住院！護理師細心照料 反被當出氣筒

年邁病患一人住院！護理師細心照料 反被當出氣筒(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

護理師是一份需具備耐心的工作，有時還得接受病患的負面情緒。一名護理師在臉書抱怨，最近有一名老人家住院，其家人放他一人在醫院便離開，期間擔心老人家的安危，因此晚上不斷查看他的狀況，沒想到不僅沒有心存感激，甚至對她咆哮，讓護理師忍不住崩潰大哭，並表示「越來越不想幹了…」。

一名護理師在《爆廢公社二館》抱怨，近日一名年邁的病患住院，不過之後他的家屬便回家，放他一個人在醫院，由於怕老人家一人危險，因此護理師整晚不斷去查看他的狀況，「因為你老人家都走路不穩了無法顧及點滴，不斷回血，導致血塊塞住點滴，塞一次，我就沖洗一次，直到完全乾淨才放心讓你用」。

但病患最後卻因不滿要注射點滴，竟對著護理師咆哮怒吼，甚至威脅要自行拔掉點滴，更作勢要打她「吵著要出院，看到醫生又客氣的跟什麼一樣，說我都不理你！」，讓她相當無奈，評估病患是否要注射並非她的決定，無法接受病患對她大吼大叫。

護理師在臉書說出心聲(圖翻攝自/爆廢公社二館) 護理師在臉書說出心聲(圖翻攝自/爆廢公社二館)

最後提到「要不是顧及大家都在睡覺，顧及你是病人，怕被投訴，我為什麼要被你指著鼻子罵」，由於感覺實在太委屈，讓護理師忍不住崩潰大哭，甚至動了想離職的念頭。不少網友也感到心疼「所以醫者父母心，有妳們這些天使守護真的很幸福」、「要接受病患的負面情緒，還要有耐心的照料他們，護理師都辛苦了」。

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