遺失手機好苦惱！警察「神招」找到失主 他卻糗到爆

遺失手機好苦惱！警察「神招」找到失主 他卻糗到爆(右圖翻攝自/Dcard/左達志影像)

友善列印
/綜合報導

手機價格不斐，不小心遺失了一定會報警，但找回來的機會並不大，若能失而復得，鐵定會感到相當開心。不過有一名網友表示，最近把手機弄丟了，沒想到警察善用科技順利找到他，儘管很開心，卻也讓他糗爆了。

一名網友在《Dcard》發文「原來手機遺失是這樣找回來的」，表示日前不小心遺失手機，原本以為無望找回來了，沒想到在朋友告知下，得知警察已找到該隻手機，卻無奈不清楚失主是誰，於是在IG發限時動態，寫道「X先生的手機掉了，麻煩他的好友通知他到XXX派出所認領」。

警察善用科技，透過ig發文與限時動態，成功找到失主(圖翻攝自/Dcard) 警察善用科技，透過ig發文與限時動態，成功找到失主(圖翻攝自/Dcard)

而警察還幫忙發了文，原PO非常感謝，卻讓他糗到爆。許多網友笑歪表示「我笑死！太可愛了吧警察杯杯，這告訴我們不要設密碼」、「現在的警察都hen年輕，會這樣做一定是年輕警察想到的」、「慘了！我有指紋密碼是不是沒望了」、「這警察太有才了」、「其實如果是我，也可能會這樣做欸！畢竟不知道該怎麼找到主人」。

還有網友分享自身經歷「我媽之前手機不見，警察先生還幫她傳訊息到line群組，結果大家還以為是詐騙沒人理她，然後警察杯杯就打電話給我了」、「我同學之前也是，警察在班群傳賴叫同學趕緊通知」、「我朋友之前手機不見，店家幫他發訊息到賴群組，是一個不熟的群組，超糗」、「警察不會無聊到去解密碼，我之前掉警察是用siri打給我爸爸的」。

文章來源：Dcard原文

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