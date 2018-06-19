男子意外拿到「限量版衛生紙」 卻讓他哭笑不得：110抽變1抽

男子意外拿到「限量版衛生紙」 卻讓他哭笑不得：110抽變1抽(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

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男子意外拿到「限量版衛生紙」 卻讓他哭笑不得：110抽變1抽(影片/ 取自臉書《爆料公社》)

每個人幾乎都會用到衛生紙，尤其抽取式衛生紙更是不少人的必需品。最近有一名男子買了衛生紙，打開抽取時才發現「怎麼抽都沒有盡頭」，讓他哭笑不得地表示，「說好的110抽怎麼變1抽了」；這包超特別的抽取式衛生紙，讓網友忍不住笑說，「這滾筒式的，只是包裝錯了」。

包裝上標示110抽的抽取式衛生紙，卻變成1抽，讓原PO哭笑不得。 包裝上標示110抽的抽取式衛生紙，卻變成1抽，讓原PO哭笑不得。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

有一名男網友在臉書分享自己買到的「超特別衛生紙」，並特地拍了一個影片，畫面中看到沙發上放了一包抽取式衛生紙，原PO伸手去抽取，沒想到居然和一般衛生紙不同，因為疑似製作上有問題，導致一包可以110抽的衛生紙，變成只能「抽一次」，讓他當場哭笑不得。

大票網友看到這包衛生紙全笑歪，紛紛留言誇獎原PO超幸運，「隱藏版！」、「這是最新出的一刀未剪版本」、「哈哈哈！留下紀念！斬刀沒切到最多是沒切斷，你這包是閃刀過～」、「和印錯的鈔票一樣西有，會增值喔」。

原PO在臉書社團分享這包「限量版衛生紙」的照片及使用影片，讓網友全笑歪。 原PO在臉書社團分享這包「限量版衛生紙」的照片及使用影片，讓網友全笑歪。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

有些人也熱情建議如何使用這包衛生紙，「要多長自己剪」、「自行剪裁，剪到300抽都沒問題」、「不錯啊想用多少就剪多少」、「用多少就撕多少的隱藏版」、「這個系列其實是主打要多長就拉多長」；更有網友忍不住笑說，「你買到捲筒盒裝的了」。

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