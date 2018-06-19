2018年06月19日 16:40 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

家中驚見23公分大蜈蚣 屋主解決後網友急說：快找另一隻！(影片/ 取自臉書@Tai Po 大埔)

日常生活中在居住的地方不時會看到一些大蟲小蟲，像是蟑螂、蜘蛛或螞蟻，都讓不少人很頭痛。日前一名香港網友家中出現一隻長約23公分的大蜈蚣，儘管他也很害怕，但為了家中孩童不被咬傷，硬著頭皮拿出殺蟲劑，瞬間解決大蜈蚣；不過，他將抗蟲影片上傳後，網友卻紛紛驚呼，要屋主「趕快找另一隻」。

有一名香港網友在臉書社團《Tai Po 大埔》發文，表示家中居然出現一條巨大蜈蚣，長約23公分，相當驚人，當下簡直快嚇傻，不過，因為原PO家還有小朋友，避免他們之後被咬傷，所以得即刻解決眼前的大蜈蚣；原PO便拿出極凍殺蟲劑，朝大蜈蚣狂噴，讓牠瞬間變「冰棒」才停手。

網友看到抗蟲影片及變成「冰棒」的蜈蚣照，都感到超驚恐，「全身起雞皮疙瘩」、「活生生把牠凍死」、「好恐怖，真的要用大規模武力解決才行」、「沒見過這麼大隻的」；除此之外，有一些網友緊張地表示，「聽說蜈蚣都是一對一對的，應該還有一條」、「今晚會有一堆上門『報仇』」、「第二條很快就會出來！小心」。

網路上曾有民眾分享自身經驗，提到蜈蚣通常是一對，一隻負責出外覓食，另一隻就固守巢穴，所以當殺掉一隻蜈蚣後，另一隻過幾天就會出來尋找牠的伴侶，尤其會徘徊在伴侶死掉的地方周遭。而成人遭蜈蚣咬的話，可能會出現腫脹、發抖、發燒與虛弱等症狀，不至於喪命；但小孩或是有過敏反應的人，被咬的話可能產生過敏性休克。