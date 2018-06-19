一張照片讓全高雄人都認識！網虧：知名度比出來選市長的高

2018年06月19日 16:57 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「據說高雄人有很多人在路上看過他」有網友在臉書《爆廢公社》PO出一張黑白畢業照，沒想到卻引起廣大網友熱議。

有別於一般水電工或是抓漏師傅都是用名片或是傳單宣傳，這位名叫「陳財佑」的男子是網路上小有名氣的抓漏專家，他不僅用自己當年的畢業照當廣告，宣傳布條及標語更是花招百出，令不少過路人印象相當深刻。

模仿「安迪沃荷」前衛普普風格的「吐舌照」，同樣讓人不禁莞爾。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

偌大的廣告看板上，張貼著多張陳財佑過往的畢業照，隨著時代進步，他的照片也跟著進階，其中還有模仿「安迪沃荷」前衛普普風格的「吐舌照」，以及無辜的賣萌美顏照，讓人不禁莞爾。

此外，陳財佑還是批踢踢上眾多鄉民的問卦對象，更有人笑虧「陳財佑幾乎算是全台灣人的共同記憶了」；甚至拱他出來競選高雄市長，「比陳菊還有名」、「知名度比出來選市長の高」。

陳財佑在網路上是小有名氣的抓漏專家。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

有網友將他的照片上傳在臉書《爆廢公社》後勾起不少人回憶，紛紛留言回應「看到都會多看一眼…回頭率超高」、「台南早在7－8年前就相當火紅了」、「北中南都有」、「我以為是抓漏高手出來選舉的」；還有高雄當地人表示「他無所不在」、「想當初一個人上來台北工作的時候，人生地不熟…結果在路邊看到他的照片，讓我覺得太溫馨了！」、「嫁來高雄這幾年，他的廣告讓我印象深刻」。