諧星作家黃大米：「這樣做」就能要錢要特權

2018年06月19日 17:15 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

我過去追隨著內心的熱情，奮不顧身、想方設法當上記者，對我來說，追隨工作熱情是非常自然而然的事情，但當我發現，有越來越多讀者詢問我，他找不到內心那份燃燒的熱情，也不知道自己的天份在哪時，我才意識到，不是每個人在找工作時，都可以很明確的知道，自己要什麼的。

這些人會因此在職場上不出色嗎？我發現也不見的，比方我的高中同學，大學時念的是會計系，求學階段也念得挺痛苦的，畢業後開始當會計，經過這些年下來，獲得公司重用當上主管，薪水也挺高的，為什麼沒有熱情的人，也能把工作做得這樣好呢？

另外，在我當上主管後還察覺到，資質平庸，甚至常常被罵到臭頭的屬下，後來表現卻越來越好，我得到的結論是，即便是記者這樣挑戰性高、沒有職務說明書的工作，只要刻意練習、不斷練習，加以時日，工作上的技能就能嫻熟，所以資質平庸的人也可以後來居上，甚至超越原本就有天份的人，這不是龜兔賽跑的童話，是在真實職場中每天都在上演的事情。

賈伯斯在二○○五年在史丹佛大學畢業典禮演講，對著現場觀眾提出以下建議：「你一定要找到熱情所在，不要勉強遷就。」那場演講的影片在網路上爆紅，讓大家更堅定的相信，唯有找到自己的熱情所在，工作才會開心，但「深度職場力」這本書的作者，檢視年輕時賈伯斯所做的選擇，卻發現賈伯斯求學期間，他對商業和電子都不太感興趣，大學輟學後一度到印度展開化緣式的精神之旅，返家後到禪修中心修行，年輕賈伯斯若是照著他日後給年輕人的建議去追尋「熱愛的工作」，今天他可能是禪修中心裡人氣最高的老師。所以蘋果公司剛創立時，不見得是出於賈伯斯的熱情，而是出於幸運地誤打誤撞，一個小規模的創業，意外成為跨國企業，影響全球。

「深度職場力」書中作者很勇敢的獨排眾議認為，職涯上「熱情」是很罕見的，作者認為所謂的工作熱情，是需要時間去醞釀，當你待得夠久，工作越來越上手，你就會越來越愛這份工作，工作熱情不是天生的，是駕輕就熟後的副產品，當你把工作做好，得到主管的肯定，你就會越來越快樂，作者稱這叫做「技能思維」，只要專心精進自己，讓自己「讚到沒有人可以忽視」，就會有更多機會找上門。

當你的技能能夠在產業中獨霸一方時，你將成為珍貴且稀有的人才，因此就會有更多公司，願意給你更多的錢或者福利，來交換你的能力，這個經濟學上的「交換理論」，會讓你的職場越換越精彩，而推升你精彩職場的主因，是你珍貴的實力，而不是熱情。

實力要如何取得呢？需要刻意練習，你要勇於接受挑戰與離開舒適圈，當你在追求變的更好過程時，一定會覺得很有壓力、精神緊繃與強大的不適感，當你日復一日，年復一年的挑戰自己，有一天抬起頭來時，會發現自己已經讚到不行，開始有很多人注意到你了。

你所累積的技能就是你的職涯資本，你可以把技能學習想成是一串貨運列車，啟動列車須很強的動力，但啟動之後，要改變行進方向並不難，以我自己來說，從記者轉行到企業當主管，靠的是過去累積下來的能力，才能轉換跑道，而新的職務對我來說，完全不是追隨心中的熱情，但我換跑道後開不開心呢？也挺快樂的，因為我做出來的績效挺好的，因此就能在工作上產生愉悅感。

所以培養自己工作上的技能，刻意練習到變成很厲害，你就會在公司變得很有價值，甚至可以提出要求彈性上下班時間，在職進修等等要求，隨心所欲掌握工作內容和方式，這樣高自主性的的上班方式，是每個上班族夢想，而幫助你達成這理想藍圖的正是你身上強大的工作技能。

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