5屁孩簽名到此一遊 亂推岩石把「3.2億年冰河遺跡」毀了！

屁孩無國界！英國北約克郡的約克郡谷地中，有大型砂岩岩石散落在荒原上，是從冰河時期留下的「布里姆漢姆岩」(Brimham Rocks)，至今已有3.2億年的歷史，是當地知名的觀光景點；日前岩壁上卻出現5名屁孩在上面塗鴉，甚至將其中一塊大岩石亂推，導致變成一堆碎塊，甚至無法修復，造成部分區域暫時封閉。
綜合外媒報導，當地警方表示，1日晚間有民眾發現5名年輕人跑到布里姆漢姆岩，竟合力推一塊懸崖邊的岩石，結果岩石直接墜落到下方岩壁，瞬間摔裂成許多小碎塊；除此之外，他們還在岩壁上刻下姓名、日期等記號，像是「Aliyah」、「Siona」、「Lee and Chez」、「2k18」等，彷彿是想要證明他們曾「到此一遊」。
屁孩們誇張的行為，直接毀了有3.2億年歷史的冰河遺跡，不僅造成碎裂的岩石無法修復，更導致布里姆漢姆岩部分區域暫時封閉，深怕有民眾效法，以及鬆動的岩石可能對遊客造成危險。
消息曝光後，一名國家名勝古蹟信託組織成員克拉克(Helen Clarke)對此表示，對某些人來說推岩石、打鬧可能很有趣，「但這一點意義都沒有，更沒有必要這樣做」；許多網友對屁孩們的行為很反感，而當地警方正展開調查要找出這5名屁孩。英國媒體《鏡報》更用「白癡」描述5名屁孩，斥責他們摧毀重要的遺跡。
This is why we NEED #EarthScience taught!— NESTA-US🌎 (@NESTA_US) 2018年6月16日
320my rock, Brimham Rocks in North Yorks England destroyed by youth
Very sad indeed 😕@weatherchannel https://t.co/87go4wV1Hz … #geology #NationalParks #SaturdayMorning #vandalism pic.twitter.com/Oq3puSlcTA
You may have heard there was some serious vandalism to one of the rocks, a sad tale given its 320 million years of history. Thank you for all your messages of support. The damage is cordened off but the rest of the site is open so please come along and enjoy this special place. pic.twitter.com/kw5MPeEisS— Brimham Rocks (@NTbrimhamrocks) 2018年6月15日