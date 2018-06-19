5屁孩簽名到此一遊 亂推岩石把「3.2億年冰河遺跡」毀了！

5屁孩簽名到此一遊 亂推岩石把「3.2億年冰河遺跡」毀了！(圖/ 翻攝自推特)

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／綜合報導

屁孩無國界！英國北約克郡的約克郡谷地中，有大型砂岩岩石散落在荒原上，是從冰河時期留下的「布里姆漢姆岩」(Brimham Rocks)，至今已有3.2億年的歷史，是當地知名的觀光景點；日前岩壁上卻出現5名屁孩在上面塗鴉，甚至將其中一塊大岩石亂推，導致變成一堆碎塊，甚至無法修復，造成部分區域暫時封閉。

綜合外媒報導，當地警方表示，1日晚間有民眾發現5名年輕人跑到布里姆漢姆岩，竟合力推一塊懸崖邊的岩石，結果岩石直接墜落到下方岩壁，瞬間摔裂成許多小碎塊；除此之外，他們還在岩壁上刻下姓名、日期等記號，像是「Aliyah」、「Siona」、「Lee and Chez」、「2k18」等，彷彿是想要證明他們曾「到此一遊」。

屁孩們更恣意在岩石上留下記號，彷彿在告訴人家他們曾「到此一遊」。 屁孩們更恣意在岩石上留下記號，彷彿在告訴人家他們曾「到此一遊」。(圖/ 翻攝自推特)

屁孩們誇張的行為，直接毀了有3.2億年歷史的冰河遺跡，不僅造成碎裂的岩石無法修復，更導致布里姆漢姆岩部分區域暫時封閉，深怕有民眾效法，以及鬆動的岩石可能對遊客造成危險。

消息曝光後，一名國家名勝古蹟信託組織成員克拉克(Helen Clarke)對此表示，對某些人來說推岩石、打鬧可能很有趣，「但這一點意義都沒有，更沒有必要這樣做」；許多網友對屁孩們的行為很反感，而當地警方正展開調查要找出這5名屁孩。英國媒體《鏡報》更用「白癡」描述5名屁孩，斥責他們摧毀重要的遺跡。

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