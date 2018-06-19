女子從小愛喝生水 乳房痛3年開刀竟取出「3條活蟲」

女子從小愛喝生水 乳房痛3年開刀竟取出「3條活蟲」(圖/ 翻攝自微博)

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／綜合報導

一個壞習慣可能會讓病痛找上門！大陸湖北一名王姓女子從3年前感到乳房疼痛，當時發現腋窩有硬塊，但有時又消失，之後又變成在乳房，忍受多年疼痛後決定就醫治療；沒想到手術後，竟從她的乳房拉出3條活蟲，總長友75公分，連醫師看完都嚇壞。

綜合陸媒報導，一名住在湖北咸寧農村53歲的王女，從3年前發現右側腋窩有一個硬塊，摸起來有時是圓有時是扁，而且還會有疼痛感，甚至從腋窩移到乳房，但王女卻遲遲不敢告訴家人她的身體有異狀。

直到近期乳房越來越痛，她才前往醫院就診治療，醫師替她開刀後才發現，她的乳房中藏有3條活蟲，一條長15公分，另外兩條長約30公分，加起來有75公分長；而醫師表示，3條活蟲是曼氏迭宮條蟲的幼蟲，學名為裂頭蚴，通常會寄生在人體乳腺皮下組織，引發曼氏裂頭蚴病。

醫師開刀從王女乳房內，取出3條活蟲。 醫師開刀從王女乳房內，取出3條活蟲。(圖/ 翻攝自微博)

後來王女才坦承，她從小喜歡喝生水，住在鄉下或搬到城裡後，都沒有改掉這個壞習慣，所以每當口渴時，就會直接灌下一桶生水。而一名病理科博士則解釋，人體透過喝生水或食用沒有煮熟的肉，通常只要瘦到寄生蟲感染過，裂頭蚴就會穿過腸壁進入長到血管，或是身體各個器官，嚴重可能導致癱瘓、失明或喪命。

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