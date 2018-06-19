爆乳Coser遭冷落！攝影師狂拍窗邊小物 網笑歪：2D比36D好

爆乳Coser遭冷落！攝影師狂拍窗邊小物 網笑歪：2D比36D好(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

台灣有許多動漫迷喜愛Cosplay(角色扮演)，近年來在各大動漫展都難看到不少帥哥正妹化身Coser，裝扮成心愛的角色。最近有一名網友在街上看到有一名爆乳正妹Coser站在玻璃窗前給拍，沒想到帶著照相機的同好卻圍在角落，專注地拍攝眼前的動漫小公仔；奇葩的畫面也讓網友笑翻，直言「2D比36D好的概念」。

18日晚間有一名男網友在臉書社團發文，貼出一張在街頭看到的有趣景象，畫面中看到一名正妹Coser打扮成手機遊戲的角色，戴著藍色長假髮、穿高跟鞋，露出白皙長腿和美背，最吸睛的是穿了一件爆乳裝；但奇怪的是，正妹旁邊沒有群眾圍繞著她，只有她一人站在玻璃窗前，令原PO納悶「什麼道理？」

仔細看照片中下方有兩名攝影愛好者，拿著專業級的大砲鏡頭，甚至還自備打光的道具，但兩人的焦點不是爆乳Coser，而是一張小檯子上的動漫模型公仔，恰巧就是爆乳Coser扮演的角色。

大票網友看到這奇特的畫面，幾乎快要笑歪，紛紛留言，「公仔比真人值錢？」、「公仔是正品旁邊的是贗品」、「他們拍的才是真品啊！另外那個是仿冒品」、「這就是阿宅永遠都是阿宅」、「這就是為什麼他們沒有女朋友的原因」、「2D比36D好的概念」、「拍真人會被說色狼、癡漢，拍模型頂多被說宅男」。

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