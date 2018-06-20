世足花絮》世足有多夯？妹子「內褲脫一半」極致誘惑 他目光焦點卻在電視上

2018年06月20日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

4年舉辦一次的世界盃足球賽，在全球都掀起一股足球熱，尤其對愛好運動的男人來說，更是「一場都不能錯過」。最近網路上瘋傳一張撩人的照片，疑似一名男子帶正妹開房間，沒想到對方穿著性感內衣又把「內褲脫一半」，他的視線卻是放在電視機上的世足賽事，讓網友看了又羨慕又忌妒。

適逢世足賽，有些男人最怕遇到另一半問「看世界盃和陪我哪個重要」，這個問題也在網路上引起熱烈討論，但日前有一名男網友在網路上秀照片，並炫耀地說「為什麼不能魚和熊掌兼得」，畫面中看到他疑似帶正妹開房間，一名身材姣好的女子穿著性感內衣趴在床上，甚至「內褲已經脫一半」，露出屁股蛋，相當誘惑。

這張正妹內褲脫一半的照片，在網路上引起熱烈討論。(圖/ 翻攝自微博)

不過，照片中的亮點其實是電視機正撥放著足球比賽，還清楚地看到「直播」兩個字，儘管不清楚是哪兩隊在場上奮鬥，但大家都知道男子帶正妹開房間，還是沒有忘記要鎖定最熱門的世足賽事。

這張性感照讓大票男網友羨慕又忌妒，紛紛留言「我也想像這樣看球」、「人家怎麼看球，你怎麼看球的」、「看球很容易分神，應該沒辦法專心吧」、「看完球賽就累了」。不過，有人發現這張照已在微博瘋傳一段時間，但沒有人知道拍攝時間和地點，只能隱約看到轉播畫面是足球比賽，但不確定是否為此屆世界盃賽事。