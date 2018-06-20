辣妹浮潛險遭浪捲走！網看救援影片 歪樓暴動：比基尼好猛

辣妹浮潛險遭浪捲走！網看救援影片 歪樓暴動：比基尼好猛(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導
絕對不要輕忽大自然的力量(影片來源/爆料公社)

台灣近日受西南氣流影響，導致臺南、高雄及屏東等南部地區，出現局部大雨或豪雨，而氣象局也於18日下午發布全台海線強風特報，不過竟有女遊客至小琉球自由潛水，期間險遇難，所幸在海巡人員及漁民的救援下，才平安回家，不過救援影片曝光後，網友看見女遊客上船瞬間，全都歪樓暴動。

辣妹浮潛險遭浪捲走！網看救援影片 歪樓暴動：比基尼好猛 辣妹浮潛險遭浪捲走！網看救援影片 歪樓暴動：比基尼好猛(圖翻攝自/爆料公社)

網友將影片分享至《小琉球琉磯釣具》再轉發到《爆料公社》，並寫下「水性好，不代表水域熟！這天氣去自由『潛水』？」，該文原PO表示，當天的風浪相當大，因此浮潛教練都再不敢帶客，沒想到這兩名女遊客，自以為很了解小琉球水性，便自由潛水，豈料就發生差點遭浪捲走的事情，更叮嚀「下水前一定要詢問清楚流水跟流速，否則下一位一定會是你」。

由於兩名火辣遊客比基尼很性感，意外成為救援影片的亮點(圖翻攝自/爆料公社) 由於兩名火辣遊客比基尼很性感，意外成為救援影片的亮點(圖翻攝自/爆料公社)

他還透露，最近浪大又混濁，沒想到還有自由潛水客下水前，開玩笑的說「等等外面會不會10幾艘管筏等我們」，不禁怒斥「你們這種心態就是在浪費人力資源，免費的好用是嗎？」不少網友紛紛表示「通常掛的都是自以為熟水性的」、「這要跟救登山客一樣吧！使用者付費，至少燃料錢要自己付吧！」、「救難人員們真的都辛苦了」。

不過影片曝光後，有許多網友則歪樓「這泳衣好猛」、「整段影片我都放錯重點」、「想看正面照」、「這比基尼高衩開得好性感」。還有當時也在場的目擊者透露，當天的風浪與雨勢都很大，一行人浮完潛要離開時，這兩名看起來很專業的女子，便自行下去潛水，「結果竟然我在這裡看到她們這麼落魄…」。

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