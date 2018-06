「試過就回不去」讚黑人男友床技好 女大生慘遭砲轟威脅

2018年06月20日 09:48 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

想跟哪一國人交往是個人自由,難道還要被網友酸嗎?大陸長沙一名女大學生,最近跟一名非裔男子交往,時常在網路上放閃、誇讚男友的溫柔,豈料她近日在微博發了有關與男友的性生活,裡面提到「Once you go black,never you go back!(只要妳試過黑人,就永遠回不去了)」,沒想到卻引發網友不滿,甚至罵她是賣國婊,還肉搜她個資,並做出死亡威脅。

長沙女大生王燁半年多前,遇見迦納留學生傑森(Jason),兩人一見鍾情更進而交往,家人雖然相當擔心,但女兒總是誇男友很溫柔,因此也沒有阻止,但近日王燁在微博「七阿婆」分享兩人性事,大讚男友床上功夫好,沒想到這類文章被轉發至反黑人團體論壇裡,引發眾怒不斷砲轟。

女大生近日在微博發了有關與男友的性生活,裡面提到「Once you go black,never you go back!(只要妳試過黑人,就永遠回不去了)」(圖翻攝自微博)

許多酸民說出「濫交」、「污染華夏基因」、「不覺得噁心嗎?黑鬼素質低下智商低,還有傳染病毒」等侮辱字眼羞辱,而王燁過去也曾PO文表示「膚色沒有高低之分,只是他與我不同而已」,但此番言論不僅沒有澆熄網友怒火,還有人罵她啃老族,甚至揚言要上門性侵她。

引發網友不滿,甚至是出言辱罵她(圖翻攝自微博)

王燁嚇得趕緊刪文,並向網管求救通報此事,但卻始終未獲得回應,無奈之下,她只好關掉微博帳號,而此「七阿婆事件」持續延燒,但也有許多網友跳出來幫女大聲說話「這什麼觀念?男找老外就是為國爭光,女找老外就是恥辱?」、「如果是一個中國男人娶了外國姑娘。大家猜猜評論那些傻逼又會是什麼嘴臉呢?」、「一個普通姑娘,找個黑人男友,就要被掛出來被評論,這是個什麼世界?」。