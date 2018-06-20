機車爆乳妹車頭燈炸出「傳送門」神到了！

機車爆乳妹車頭燈炸出「傳送門」神到了！（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

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／綜合報導
機車爆乳妹本尊出面回應了（影片取自澄小西臉書）

正妹人人愛，受到社群網路發達，不少人遇上心儀的對象，總喜歡PO網求神人。有民眾昨（19日）在網路PO文表示，自己在嘉義Costco（好市多）回大林路段撞見一名正妹騎士，於是將影片PO網跪求傳送門，不少網友也紛紛卡位，果真人多就是力量，很快就神出本尊出面回應！

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO出一段影片，只見一名穿著清涼的女子騎著一輛紅色機車從眼前呼嘯而過，儘管她身穿灰色薄外套，但卻被萬惡的風給吹掉，細肩帶背心若隱若現，車頭燈隱隱炸出，下半身的激短褲露出一雙纖細美腿，好身材藏不住，讓原PO不禁直呼「求神人啊…提示：染紫髮」。

儘管影片只有短短3秒，但仍讓不少網友暴動，「短短3秒看了20多次，正常嗎」、「完全算不出看了幾次」、「等神人分享資訊」、「靠！這不是嘉義大林網妹嗎？」、「搜尋～澄小西～不用謝」。

對此，澄小西本尊晚間也出面回應，「我是小西，只有我覺得很醜嗎？，被偷拍都好醜…」不過她對於網友在她戴安全帽，卻還能夠認出她而感到訝異，笑說「而且怎麼一堆人都知道是我？」不少粉絲也回應「變網紅了」、「恭喜你打造知名地標」、「這個萬惡的車頭燈」。

機車爆乳妹車頭燈炸出「傳送門」神到了！ 澄小西對於網友在她戴安全帽，卻還能夠認出她而感到訝異。（圖／翻攝自澄小西臉書）

文章來源：Facebook/爆廢公社

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