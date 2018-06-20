新人到職才半天！連假前出車禍請假 老闆谷歌抓包說謊

新人到職才半天！連假前出車禍請假 老闆谷歌抓包說謊(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

員工有時想翹班，會偷撒點謊向公司請假，但夜路走多了總會遇到鬼。一名老闆抱怨底下員工，提到最近一名新人，告知他不幸發生嚴重車禍，而且只剩手能動，沒想到老闆靈機一動Google發現真相，讓他忍不住表示「下次可以不要拿Google第一頁的照片嗎？」。

一名老闆在《爆廢公社》寫下「不想來上班真的可以直接說啊」，表示一直認為年輕人到職前，發生車禍的機率很高，雖然難免會抱有懷疑的態度，但他也不以為意，直到在端午連續假期前一晚，一名新人告知他發生嚴重車禍，於是他突然冒出上網Google找車禍圖的想法。

該名老闆在網路上，找到一樣的圖(圖翻攝自/爆廢公社) 該名老闆在網路上，找到一樣的圖(圖翻攝自/爆廢公社)

「我一時興起Google了一下...哈哈覺得蝦爆了啊！笑死…雖然連假人力很吃緊 但新人給了我們歡笑」，原來員工是上網找圖，在傳給老闆假裝發生車禍，許多網友笑著表示「下次記得找後面幾頁的照片」、「沒有標明出處，違反著作權法」、「這個新人歷練還不夠，裝也要裝到底啊！怎麼拿Google的照片」、「其實不想上班就說一聲即可，被抓包還比較尷尬」、「所以說，報假就好，不要傳圖片」。

還有人分享類似經驗「我還遇到一張醫生診斷證明書改日期重複使用…」、「我也遇過要說謊還谷哥抓圖，但是她還蠻聰明的，還知道擷取部分在傳給我，然後被我發現，還在一直凹說那是他拍的」、「之前遇到一個騙老闆說他阿公過世了，要請一個禮拜喪假，第二天被同事發現他人在外面黑皮，然後老闆跑去他家，看到他阿公好好的在家裡，他就不敢來上班了」。

該名老闆最後回覆網友提到「其實我猜就是不想來了，是只做半天的新人！只是真的可以直接說啊！」。

辣妹浮潛險遭浪捲走！網看救援... 妹子憂變心堅持「一夜2次」男...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。