新人到職才半天！連假前出車禍請假 老闆谷歌抓包說謊

2018年06月20日 10:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

員工有時想翹班，會偷撒點謊向公司請假，但夜路走多了總會遇到鬼。一名老闆抱怨底下員工，提到最近一名新人，告知他不幸發生嚴重車禍，而且只剩手能動，沒想到老闆靈機一動Google發現真相，讓他忍不住表示「下次可以不要拿Google第一頁的照片嗎？」。

一名老闆在《爆廢公社》寫下「不想來上班真的可以直接說啊」，表示一直認為年輕人到職前，發生車禍的機率很高，雖然難免會抱有懷疑的態度，但他也不以為意，直到在端午連續假期前一晚，一名新人告知他發生嚴重車禍，於是他突然冒出上網Google找車禍圖的想法。

該名老闆在網路上，找到一樣的圖(圖翻攝自/爆廢公社)

「我一時興起Google了一下...哈哈覺得蝦爆了啊！笑死…雖然連假人力很吃緊 但新人給了我們歡笑」，原來員工是上網找圖，在傳給老闆假裝發生車禍，許多網友笑著表示「下次記得找後面幾頁的照片」、「沒有標明出處，違反著作權法」、「這個新人歷練還不夠，裝也要裝到底啊！怎麼拿Google的照片」、「其實不想上班就說一聲即可，被抓包還比較尷尬」、「所以說，報假就好，不要傳圖片」。

還有人分享類似經驗「我還遇到一張醫生診斷證明書改日期重複使用…」、「我也遇過要說謊還谷哥抓圖，但是她還蠻聰明的，還知道擷取部分在傳給我，然後被我發現，還在一直凹說那是他拍的」、「之前遇到一個騙老闆說他阿公過世了，要請一個禮拜喪假，第二天被同事發現他人在外面黑皮，然後老闆跑去他家，看到他阿公好好的在家裡，他就不敢來上班了」。

該名老闆最後回覆網友提到「其實我猜就是不想來了，是只做半天的新人！只是真的可以直接說啊！」。