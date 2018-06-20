妹子憂變心堅持「一夜2次」男友嚇軟 網笑虧「人體榨汁機？」

示意圖。（圖/達志影像shutterstock提供）

友善列印
／綜合報導

性慾太強小心嚇跑另一伴！一名女網友抱怨以前跟男友可以一夜激戰5次，沒想到交往一年後，一天才啪啪2次，還老是喊累，她為此制定了一系列的量化標準，要求男友每晚不得低於2次，每周休息一天；如果未達標，則取消每周一天的休息日。未料此舉卻惹來男友暴怒，讓她憂心表示，「男友是不是變心了？還是我的要求真的很過分？」

一名大陸女網友在微博《綠帽社》PO文表示，與男友交往一年，前半年兩人異地戀，每次見面一夜激戰4、5次不是問題，如今兩人畢業後在南京工作，沒想到同居半年，男友每天嘿咻2次就喊累，讓她不禁懷疑對方是在刻意逃避。

對此，她制定了「量化指標」，一夜不得低於2次，每周休息一天，調休制；女方生理假時可放小長假；如果未達標，將取消每周一天的休息日。未料男友對於「規章考核制度」相當不滿，甚至爆氣痛罵女方「這是帶有黑社會性質的敲詐勒索」，讓她憂心問道，「男友是不是變心了？還是我的要求真的很過分？」

不少網友對於女方的旺盛性慾及需索無度感到駭然，紛紛驚呼「妳這個女人好可怕」、「人體榨汁機？」、「做愛是自然而然的，你這樣搞得和考試一樣，是個男的都要萎」、「沒有耕壞的地，只有累死的牛」；還有人笑虧「男朋友還是改成聘用制吧」。

妹子憂變心堅持「一夜2次」男友嚇軟 網笑虧「人體榨汁機？」 妹子憂變心堅持「一夜2次」男友嚇軟（圖／翻攝自微博）
妹子憂變心堅持「一夜2次」男友嚇軟 網笑虧「人體榨汁機？」 不少網友對於女方的旺盛性慾及需索無度感到駭然。（圖／翻攝自微博）
新人到職才半天！連假前出車禍... 奧客被勸排隊生恨 拿千鈔買一...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。