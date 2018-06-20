妹子憂變心堅持「一夜2次」男友嚇軟 網笑虧「人體榨汁機？」

2018年06月20日 11:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

性慾太強小心嚇跑另一伴！一名女網友抱怨以前跟男友可以一夜激戰5次，沒想到交往一年後，一天才啪啪2次，還老是喊累，她為此制定了一系列的量化標準，要求男友每晚不得低於2次，每周休息一天；如果未達標，則取消每周一天的休息日。未料此舉卻惹來男友暴怒，讓她憂心表示，「男友是不是變心了？還是我的要求真的很過分？」

一名大陸女網友在微博《綠帽社》PO文表示，與男友交往一年，前半年兩人異地戀，每次見面一夜激戰4、5次不是問題，如今兩人畢業後在南京工作，沒想到同居半年，男友每天嘿咻2次就喊累，讓她不禁懷疑對方是在刻意逃避。

對此，她制定了「量化指標」，一夜不得低於2次，每周休息一天，調休制；女方生理假時可放小長假；如果未達標，將取消每周一天的休息日。未料男友對於「規章考核制度」相當不滿，甚至爆氣痛罵女方「這是帶有黑社會性質的敲詐勒索」，讓她憂心問道，「男友是不是變心了？還是我的要求真的很過分？」

不少網友對於女方的旺盛性慾及需索無度感到駭然，紛紛驚呼「妳這個女人好可怕」、「人體榨汁機？」、「做愛是自然而然的，你這樣搞得和考試一樣，是個男的都要萎」、「沒有耕壞的地，只有累死的牛」；還有人笑虧「男朋友還是改成聘用制吧」。

妹子憂變心堅持「一夜2次」男友嚇軟（圖／翻攝自微博）