2018年06月20日 13:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

奧客被勸排隊生恨 拿千鈔買一堆糖「一顆糖果用一張千鈔結」（影片取自YouTube/爆料公社4.0）

結帳排隊是文明的象徵，沒想到卻有奧客買東西不排隊，被店員勸說後，隔天竟惱羞成怒跑到超商惡意刁難店員，還要求一張千元大鈔結一顆糖果，就連警察到場也拿他沒轍。

有民眾在《爆料公社》匿名指出，「這個客人在超商鬧事，好像是因為他昨天沒排隊，店員請他排隊，結果他就不爽，然後今天跑來刁難店員！」並拍下整個過程。影片中只見，該名奧客先是搜刮店內糖果後，還要求店員一張千元鈔票結一顆糖果，發票也要分開打，並出言狂嗆「我不能一次要一張發票嗎？哪一個法律說我不行啊？你叫警察跟我講哪一個我不行？我全買了！我全買了！」還轉頭要同行友人幫他再領5萬元千鈔。

由於當下只有一名店員當班，儘管店員表示零錢都被男子找光了，但奧客仍堅持分開結帳，「不給結就找警察」，還說「因為那天店員叫我要排隊，所以不好意思，其他客人麻煩也排隊！我今天就是有那麼多東西要結帳，就是要給我一個糖果打一張發票！沒有的話我就打1999投訴！」警方獲報後到場也拿他沒轍，最後是出動超商主管出面道歉，奧客才罷休。

影片曝光後引爆網友怒火，「毫無羞恥心的垃圾真多」、「一種有錢就要砸死人的概念…要不得啊！自以為是的人」、「有病要看醫生，不要去為難店員」；不過也有人認為「主管在道什麼歉？就是有你們這樣縱容才會有那麼多奧客」。