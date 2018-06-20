2018年06月20日 14:32 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

媽媽心痛紀錄兒子癲癇發作 「倒地全身抖+乾嘔」畫面超鼻酸(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

最近英國有一名愛子心切的媽媽凱莉(Kelly Drammeh)，在影音平台分享一段驚人影片，她特地拍下14歲的兒子卡麥隆(Cameron)倒在地上全身發抖又狂乾嘔的畫面，並提到兒子平均每周發作一次，癲癇幾乎毀了兒子的生活；凱莉希望用這段令人心碎的影片，讓大家知道癲癇有多嚴重，大眾更該給病患多一點幫助及關愛。

綜合外媒報導，今年34歲的凱莉18日在《LiveLeak》分享一段影片，她的兒子卡麥隆從7歲時就被診斷出患有癲癇，日前她看到卡麥隆癲癇發作時，便拍下他受苦的模樣；畫面中看到卡麥隆倒在地板上，全身嚴重抽搐並瘋狂乾嘔，直到反覆幾次後狀況才緩和下來，但從他的臉部表情，看得出來他相當難受。

凱莉表示，卡麥隆7歲時發現有癲癇，看醫師後也有透過藥物治療，控制病情，但平均每個星期卡麥隆還是會發作一次，而且最可怕的是，沒辦法控制癲癇發作的時間地點，卡麥隆因此曾摔破下巴，及騎車時發作直接摔斷腿。

「我覺得這是一個最好的方式，讓大眾了解癲癇對患者的生活來說，影響有多大」，凱莉說自己也不想看兒子痛苦，但掙扎後仍決定拍下這段影片，讓大家注意到癲癇的嚴重性。而談到年僅14歲的卡麥隆因為癲癇，無法和同齡孩童玩耍，這一點讓她相當痛心。

凱莉也告訴大家，如果日常生活周遭有遇到類似情形發生，要確認患者的意識及馬上叫救護車，在等待救援的過程其實不要試圖掰開患者嘴巴，因為這樣可能會傷到他，或是傷到自己；她說最好的方法，就是確保患者躺在沒有危險的地方，不會傷到自己，等待他癲癇發作的症狀結束，讓他自行復原。

癲癇是一種長期性神經系統疾病，最常見的發病症狀就是抽搐，雖然有70%的抽搐發作可藉由藥物控制，但癲癇目前仍是無法根治的疾病；據統計，全世界約1%人口患有癲癇，其中80%病例都來自開發中國家。