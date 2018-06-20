媽媽心痛紀錄兒子癲癇發作 「倒地全身抖＋乾嘔」畫面超鼻酸

媽媽心痛紀錄兒子癲癇發作 「倒地全身抖+乾嘔」畫面超鼻酸(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
媽媽心痛紀錄兒子癲癇發作 「倒地全身抖+乾嘔」畫面超鼻酸(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

最近英國有一名愛子心切的媽媽凱莉(Kelly Drammeh)，在影音平台分享一段驚人影片，她特地拍下14歲的兒子卡麥隆(Cameron)倒在地上全身發抖又狂乾嘔的畫面，並提到兒子平均每周發作一次，癲癇幾乎毀了兒子的生活；凱莉希望用這段令人心碎的影片，讓大家知道癲癇有多嚴重，大眾更該給病患多一點幫助及關愛。

綜合外媒報導，今年34歲的凱莉18日在《LiveLeak》分享一段影片，她的兒子卡麥隆從7歲時就被診斷出患有癲癇，日前她看到卡麥隆癲癇發作時，便拍下他受苦的模樣；畫面中看到卡麥隆倒在地板上，全身嚴重抽搐並瘋狂乾嘔，直到反覆幾次後狀況才緩和下來，但從他的臉部表情，看得出來他相當難受。

凱莉表示，卡麥隆7歲時發現有癲癇，看醫師後也有透過藥物治療，控制病情，但平均每個星期卡麥隆還是會發作一次，而且最可怕的是，沒辦法控制癲癇發作的時間地點，卡麥隆因此曾摔破下巴，及騎車時發作直接摔斷腿。

「我覺得這是一個最好的方式，讓大眾了解癲癇對患者的生活來說，影響有多大」，凱莉說自己也不想看兒子痛苦，但掙扎後仍決定拍下這段影片，讓大家注意到癲癇的嚴重性。而談到年僅14歲的卡麥隆因為癲癇，無法和同齡孩童玩耍，這一點讓她相當痛心。

凱莉也告訴大家，如果日常生活周遭有遇到類似情形發生，要確認患者的意識及馬上叫救護車，在等待救援的過程其實不要試圖掰開患者嘴巴，因為這樣可能會傷到他，或是傷到自己；她說最好的方法，就是確保患者躺在沒有危險的地方，不會傷到自己，等待他癲癇發作的症狀結束，讓他自行復原。

癲癇是一種長期性神經系統疾病，最常見的發病症狀就是抽搐，雖然有70%的抽搐發作可藉由藥物控制，但癲癇目前仍是無法根治的疾病；據統計，全世界約1%人口患有癲癇，其中80%病例都來自開發中國家。

文章來源：The Sun

兩男童當街「肛肛好」網轟：孩... 阿里山公路逢雨必坍 空拍畫面...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。