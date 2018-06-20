國小數學超傷腦！市民大道種幾棵樹？網友歪樓：市府會挖掉

國小數學超傷腦！市民大道種幾棵樹？網友歪樓：市府會挖掉(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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有一名為人父的網友在臉書社團求助，提到兒子就讀小學三年級，帶回家的數學功課讓他很苦惱，題目寫著「市民大道一邊已有25棵行道樹，長976公尺沒有路樹的一邊要種植行道樹，每8公尺種一棵，那市民大道共有幾棵樹？(只種一側)」；種樹問題讓他百思不得其解，希望有厲害的網友能解惑，甚至請求「把公式寫出來」。

不少網友留言大歪樓，都直指政府會把樹挖光，所以是0棵。 不少網友留言大歪樓，都直指政府會把樹挖光，所以是0棵。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

一票網友看到數學功課的種樹問題，第一時間不是幫忙解出答案，反而留言大歪樓，「0，因為政府不會做事」、「問市政府…」、「0，市政府會挖掉，選我正解」、「答案是3600萬新台幣標案」、「市民大道有樹嗎？」、「被三寶撞斷的路樹也要算進去嗎？」、「這案子口袋能放多少錢？」、「這題涵蓋數學、國文、解謎好厲害」。

但仍有不少網友認真解數學題，甚至畫圖解釋應該要怎麼要算出正確答案。 但仍有不少網友認真解數學題，甚至畫圖解釋應該要怎麼要算出正確答案。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不過，仍有不少網友熱情地給出各種算式，「976/8+1=123，123+25=148」、「標準植樹問題，沒註明頭尾種不種，所以直接除以8，再加原本的25，答案是147」、「有時候數學其實也是考國文解讀能力，新種的976/8+1再加上原本有的25，所以答案是148棵」。

還有網友認為老師題目沒有寫清楚，所以有多種狀況，就會有不同答案。 還有網友認為老師題目沒有寫清楚，所以有多種狀況，就會有不同答案。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

後來原PO又附上其他網友對題目的分析，認為要先畫圖才能夠解出答案，「先在紙上畫10公分，1公分1段，三種情形都算算看就清楚了，數學先從看得見的教起」；還有一名網友將題目分成三種假設，兩端都種、一端種一段不種及兩端都不種，「以10公尺，每兩公尺種一棵而言，可以想像把10公尺分成5段，每段一棵，就是一端種一端不種的情形，5棵，另兩種自己想。除法是分段觀念，傾向一端種一端不種」

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