2018年06月20日 16:01 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

正妹1人唱KTV！陌生男闖包廂想搭訕 淡定一句嚇跑他(影片來源/youtube/ 박민정 TV)

女生獨自一人走在路上，很容易成為男性的搭訕對象，有時還會遇到怪人騷擾。韓國一位正妹直播主播長相甜美，一抹笑容更是擄獲一票粉絲，日前她在KTV挑戰一人唱歌，期間包廂遭陌生男子闖入，表示要跟她一起唱歌，讓正妹當場嚇壞，但她沒因此表現出慌張，反而冷靜的用一句話趕走對方。

韓國直播主播朴敏貞（박민정）現年23歲，由於擁有甜美的外型與不做作的個性，讓許多粉絲融化在她的笑容裡，臉書上更是擁有80萬粉絲追蹤，而youtube上也有她的直播內容，近日她拍了一支「一個人吃燒肉和唱KTV」的挑戰影片。

박민정（@1995.mj）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 7 日 上午 5:07 張貼

在進行一人唱KTV時，因為門上設有小透明窗，所以不少經過的人都會往裡面看幾眼，豈料一名陌生男子，先是在窗外覬覦許久，之後更大剌剌的開門走進包廂，甚至直接坐在椅子上，嚇得朴敏貞趕緊站起來，詢問男子想做什麼，而對方則表示「看妳一個人在裡面唱歌...」，直播主播不斷要求男子離開。

박민정（@1995.mj）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 11 日 上午 5:08 張貼

而對方不但不理睬，甚至表示想跟她一起唱歌，這時朴敏貞才冷靜的回「我正在開直播，如果你不介意，是可以一起唱啦！」，男子這時才發現鏡頭，隨後趕緊離開。對此，朴敏貞仍心有餘悸，並表示一個人外出，真的要特別小心，所幸她當時臨危不亂，才沒造成可怕的後果。