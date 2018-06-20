世足花絮》稱日本贏球是「不光彩欺騙」 北京晚報慘遭酸爆

日本隊擊敗強敵哥倫比亞（美聯社）

友善列印
日本隊在外界不看好之下以2比1擊敗哥倫比亞，終結亞洲球隊在世界盃遇上南美隊伍的17連敗（取自YOUTUBE／FIFA TV）

本屆世界杯足球賽，日本在外界的不看好之下，以2比1戰勝南美勁旅哥倫比亞，同時也終結了亞洲國家在世界盃對上南美國家的17連敗，頗具歷史意義，但《北京晚報》卻在賽後透過微博發文批評，指出日本是靠著「不光彩的欺騙」跟「運氣」才能夠獲勝，沒想到此番言論一出讓不少平時反日的網友也看不下去，紛紛留言怒嗆北京晚報根本是在刷存在感，這種酸言酸語「真的沒必要」。

根據《東方網》報導，北京晚報在日本對上哥倫比亞的賽事結束後，透過微博發文指出，哥倫比亞的選手在開賽三分多鐘於禁區內前犯下一個低級錯誤吃到紅牌離場後，日本隊靠著「運氣」用多打少的優勢拿下勝利，而日本門將川島永嗣在比賽中企圖把已經破門的球給撥出來影響判決，是一種「不光彩的欺騙行為」。

沒想到此番言論一出，不時反日的網友也看不下去，紛紛留言痛批北京晚報根本是在刷存在感，「亞洲小組首勝應該祝賀，而不是夾雜其他負面情緒」、「這小編是哈梭了哥倫比亞隊了吧？」、「丟人，日本贏了，就在這說這些」、「就因為是日本就應該有原罪嗎？那麼俄羅斯贏球的那天怎麼沒人提起他們殺害的30萬中國人呢？」

甚至還有不少網友把當初連香港都踢不贏的國足再度搬出來狠酸：「小編你別在這邊瞎BB了，人家至少還有世界盃踢，我們的國足呢？」、「國足最光榮」、「人家有球踢，還贏球了，國足在哪裡？」

哥倫比亞選手桑切斯（坐地者）在日本隊禁區手球犯規，被裁判用紅牌請出場（美聯社） 哥倫比亞選手桑切斯（坐地者）在日本隊禁區手球犯規，被裁判用紅牌請出場（美聯社）
在場邊開心幫日本加油的女球迷（美聯社） 在場邊開心幫日本加油的女球迷（美聯社）
北京晚報透過微博酸日本隊，但不少網友卻不領情（翻攝微博） 北京晚報透過微博酸日本隊，但不少網友卻不領情（翻攝微博）
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