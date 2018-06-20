推捷運0元月票被嗆！姚文智酸柯P「沒想像力」 網怒批：出一張嘴？

姚文智今日透過記者會反擊柯文哲（方濬哲攝）

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民進黨台北市長參選人姚文智日前因為大眾運輸的0元月票問題與柯文哲槓上，除了被市府交通局打臉外，也被柯文哲嗆聲說應該要公開計算公式，不然就只是「選不上亂喊價」。姚文智今（20）日出席本土獨派社團力挺記者會時，再度提到此事並回擊指出，那些批評他的人「多半沒有想像力、沒有願景」，強調現代的數位經濟是一種「羊毛出在狗身上，豬買單」的概念，但此番言論仍被不少網友狠酸根本是在出張嘴講幹話。

姚文智在記者會上指出，那些批評他月票政策的人，「多半沒有想像力、沒有願景」，雖然沒有指名道姓，但明顯是在暗指先前透過記者會打臉他，說要月消費25萬6千元才有辦法達到0元月票的北市交通局，以及嗆聲他是在選不上亂喊價的柯文哲。

除了柯文哲外，姚文智也不忘提到國民黨參選人丁守中，指出丁守中把月票價格從1280元砍倒800元的做法太傳統，這種市長「任何人都能做」，但是他聚焦的是在如何推動和鼓勵公共運輸，利用台灣民情的小額支付結合電子支付、消費回饋公平化，並且跟上主流的商業潮流後，月票就能達到0元。

而此番「想像力言論」一出後，不少網友仍相當不領情，紛紛留言狠酸姚文智根本拿不出實質證據證明0元月票可行，根本就是在出一張嘴講幹話，「厲害了我的姚，想像力就是你的超能力」、「我可以用想像力繳稅嗎？拜託」、「原來是一場夢，大家散會啦」、「想像力經濟學」、「原來是一個愛想像的朋友啊，連台獨也是靠想像的」、「靠幻想執政，難怪民進黨廢成這副德性」。

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