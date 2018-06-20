2018年06月20日 18:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近期情殺案頻傳，泰國日前也發生一起駭人棄屍案，有民眾在河邊釣魚時看到一個被棉被包裹的女屍，嚇得緊急報警處理；經警方調查才知道是遭到一名31歲男子披拉帕殺害，他接受偵訊時更表示，兩人親熱時對方不肯配合「女上男下」和不主動，才會一時暴怒燜死她並棄屍。

據《泰國星暹傳媒》報導，日前有一名男子在河邊釣魚時，發現河中有被扔棄的棉被，仔細一看居然露出一隻腳，嚇得他馬上報警；警方到場後，看到被害者遺體一絲不掛，只用粉紅色棉被包裹，旁邊有一個塑膠袋，裡面有錢包、手機、化妝品、內衣、保險套、手錶、身分證、衣服，證件上的主人叫做拉奈。

大眼妹嘿咻不肯「女上男下」 慘遭燜死裹棉被棄屍(圖/翻攝自微博)

而有另一名證人表示，16日晚上11點左右，看到一輛卡車停在棄屍地點，待了一小時後才離開；直到17日中午才接獲報案，在當地一處加油站對面的河邊，看到一具以棉被包裹的女屍。經法醫鑑定，被害者皮膚已呈現黑紫，頭上還套著塑膠袋，脖子有藍色線纏熱，推測已死亡6到8小時，可能是缺氧而死。

不過，警方循線調查，發現被害者周遭撿到的身分證主人拉奈被監禁，所以不可能是兇手；警方到監獄詢問拉奈後，才知道被害者叫做莫莉汪，並透過層層線索找到嫌犯披拉帕。經過偵訊後，披拉帕坦承自己在娛樂場所遇到茉莉汪，再將她帶回宿舍親熱，過程中他希望對方能坐在他身上主動一點，但茉莉汪不願意配合，他才會氣得將她殺了再棄屍。