觀光客沒吃那麼多！知名冰店遭爆惡意欠薪 還偷工減料坑殺外國客

2018年06月20日 20:36 陳慶餘

網友秀出薪資單指控公司惡意扣薪（翻攝爆料公社）

台北一間因為頂著各路明星藝人加持，而有不少觀光客來到台灣都會指名朝聖的知名冰店，遭到一名前員工上網爆料，指出老闆不僅僅是偷工減料坑殺觀光客，甚至還用各種名目惡意欠薪，讓他忍不住離職之後找來勞工局捍衛權益，這時他才發現公司在他到職以後其實已經違反了不少勞基法，而說好會付清的薪水欠到現在都還沒付，加上一堆同事都有相同困擾，他才會氣得透過臉書提醒大家，千萬不要像他一樣上當受騙。

網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，他在一間知名的芒果冰店上班，但他在任職期間受到老闆的指示來偷工減料坑殺觀光客，他雖然感到不妥但因為人在屋簷下，所以只好低頭，但在今年過後老闆卻變本加厲，一碗200多元的芒果冰只有大概100公克，讓他實在無法接受，但沒想到向老闆提出疑問時卻反遭痛罵一頓，老闆甚至還說出「觀光客沒有吃那麼多，他們只是試味道而已」這種話，讓他感到心灰意冷。

而除了坑殺觀光客以外，網友更指控老闆還會惡意欠薪，他在3月4號提出離職後，要求公司立刻把1月和2月積欠的薪水發給他，但老闆只發給他12到1月的薪水，並且還用各種苛刻的理由來扣他薪水，讓他只好透過勞工局來捍衛權益，而在經過了兩次的調解會後，被調解委員提醒後才發現，其實他從任職到離職，公司不只違反了一大堆的勞基法，還坑了他不少加班費，連勞退的那筆6%的錢也都沒有按時提撥，更不用說高薪低報這件事。

「這些明明就是我應得的，但他們卻不認帳，只願意付我2月份的薪水，並承諾分兩期給我，日期分別是5月31號、6月7號，現在都已經6月20號了我還是沒有領到這筆薪水，這種惡意欠薪的老闆我還是第一次遇到」，爆料網友強調，除了他自己以外還有許多員工也紛紛開始透過法律途徑來爭取自己的權益，而他會選擇出面爆料，就是想要讓大家知道，在冰店光鮮亮麗外表下，或許藏著許多不為人知且黑心的事實。

而實際瀏覽該冰店的粉絲專頁，的確也有不少客人以及觀光客指出冰店產品的分量和品質真的有待加強，相關貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示：「勞工局都知道惡意欠薪了，竟然沒派人刻意天天稽核有沒有按法規做事」、「芒果好像冷凍的！吃起來口感很怪」、「說實在，如果我每個月上班時數跟你一樣高，薪水應該是你的兩倍」。

網友在爆料公社發文爆料（翻攝爆料公社）

不少網友都曾留下負評（翻攝臉書）