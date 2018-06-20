夫妻買消夜被老闆誤認「母子」 回家又被傷讓她心靈受創！

2018年06月20日 21:03 邱柏玟

大多數女人到了一定的年紀，對於年齡會變得很敏感，更會努力保養想保留青春的外貌。最近有一名人妻和老公去買消夜，兩人卻被老闆誤認成「母子」，當下讓她很受傷；豈料，回家後又看到老闆在食物包裝蓋子上標示「媽」、「弟」，讓她又崩潰一次。

19日晚上有一名女網友在臉書社團發文抱怨，提到她跟老公去買滷味，老公上前結帳的時候，老闆突然問她的老公「那是你媽媽嗎？」，老公馬上否認，怎麼知道老闆又繼續問「還是你姊姊？」，老公只好表明「也不是，是我老婆！！」。

沒想到老闆早就在食物包裝蓋上面標示，寫著「媽」、「弟」，讓原PO超崩潰。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

後來兩人回家的路上，原PO的老公也照實地將他跟老闆的對話說出來，她也表示自己在旁邊有稍微聽到；沒想到當兩人到家要吃滷味，原PO看到老闆在蓋子上寫「媽」、「弟」做標示，讓她超傻眼，更忍不住問網友「我真的有很老嗎？」

許多網友看完紛紛留言安慰原PO，「老闆太不會做生意了」、「是老公太娃娃臉」、「不要想太多，從此不吃滷味吃鹹酥雞就好」、「還好啊～老闆眼睛有問題」、「拒買滷味攤」、「我覺得妳是老起來放的那種，這種人都是年輕時吃虧，老年時吃香」。

不過，有部分網友建議原PO要多保養，才不會一直被誤會，「跟老公比起來有差啊一切都是因為沒保養啊」、「勤勞保養最重要」、「女生要多保養～趁現在年輕還來得及」、「要好好保養自己，再過幾年他就變哥哥了」、「體態真的會影響年紀，所以體態很重要」。