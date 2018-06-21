學霸遭同學「一刀捅心」割斷頸 只因2年前一句話埋殺機

學霸遭同學「一刀捅心」割斷頸 只因2年前一句話埋殺機(圖/翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

就因為一句話！大陸北京一名謝姓男子日前請周姓同學吃飯，不料周男入座沒多久，就突然起身持刀刺入謝男的胸膛，隨後又連刺他的背部、頸部數刀，甚至高舉雙手「慶祝」刺殺成。事後周男被逮後，竟供稱是謝男2年前在同學會上的一番話，因此埋下殺人動機。

據陸媒報導，北京中科院研究生謝姓男子，得知高中同學周男要從重慶來訪，14日主動邀請周男到餐廳吃飯，原先2人聊得很融洽，不料周男卻突然變一個人，趁謝男準備點菜時，起身一刀刺進謝男胸口。

學霸遭同學「一刀捅心」割斷頸 只因2年前一句話埋殺機 謝男遭刺胸後倒臥在地。(圖/翻攝自微博)

謝男中刀後，雙手壓住受傷的胸口，儘管不斷後退逃走，周男仍殺紅了眼衝上前將謝男推倒，再朝他的頸部、背部砍了數刀，隨後還高舉雙手，疑似為刺殺成功的舉動喝采，便忡忡地離開餐廳。

周男向警方供稱，他高中畢業後考入川大，但他認為自己是清華、北大的料，便退學重考，不料隔年仍考得不好，因此沉迷電玩，最後在西安交大畢業，再到重慶求職。

學霸遭同學「一刀捅心」割斷頸 只因2年前一句話埋殺機 周男疑似舉手歡呼。(圖/翻攝自微博)

但就在2年前的高中同學會中，謝男聽聞他的狀況後，當場勸說周男重新振作等語，讓周男聽了很不高興，「謝X的話，讓我兩年來都過得不舒服」，因此埋下殺機。據了解，周男的高中同學透露，很多人都覺得周男的個性有問題；反觀謝男的成績優異，交友廣闊，沒想到當時的一番好意，卻反而惹來殺身之禍。

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