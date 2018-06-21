選鄰居自殺忌日搬入新家…F奶辣模佛珠斷裂被警告「很凶快搬！」

選鄰居自殺忌日搬入新家…F奶辣模佛珠斷裂被警告「很凶快搬！」（圖／翻攝自張語昕臉書）

友善列印
／綜合報導

F奶辣模張語昕擁有豐滿上圍與姣好身材，日前搭高鐵流出的「爆乳遮窗圖」更讓她一夕間爆紅，在網路享高知名度。她近日發文透露擁有特殊體質，除了經常在外拍中撞見好兄弟和被鬼壓的經驗，就連剛搬入的新家都是凶宅，且搬家日期碰巧就是死者的忌日，連佛珠也鎮不了，讓她嚇得上網求解。

張語昕昨（20日）在臉書分享不少外拍的靈異經驗，包含某次在松山片場拍MV，只有她一個人頭痛胸悶想吐；上禮拜前往旅館拍攝，看到一團白魂，瞬間身體超暈；上一次的租屋處撞見了青黑色的長髮女鬼，睡覺還被鬼壓床；經過急診室就想吐；住飯店時半夜聽到很多人講話，隔天才發現窗外是公墓；在飯店午休，睜眼瞬間看到有人在看她。

張語昕透露，這樣的撞鬼經驗不勝枚舉，她也曾向老師求救，但得到的回答都是「妳跟祂磁場很近」，最近她偶然得知租屋處的隔壁房是凶宅，巧的是，「搬進去那天是祂的自殺日的同天不同年」；某天她在家抄寫心經，眼角餘光卻看到一團黑影，「我知道是有無形的東西跟我一起，但我還是很怕，我現在也不確定該怎麼辦。」

有網友建議她佩帶佛珠或是平安符，但她無奈表示「佛珠斷了…」嚇得網友警告她「很凶…快搬…」、「你的佛珠鍊斷了，是一個警訊，去正廟拜拜，別去陰廟拜！」；另外也有自稱是不動產從業人員的網友建議，「屋主在沒事先告知的情況下，妳可以提出異議，將押金全數要回，甚至請求補貼搬遷費唷。」

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