難產婦喊「師父救我！」見證妙禪奇蹟 網友笑虧：子宮法喜充滿

讚嘆seafood神威？她開始交錢給妙禪 牙周病就好了。（圖/翻攝自佛教如來宗網站/大日宗網站）

友善列印
／綜合報導

佛教如來宗爭議不斷，但創辦人妙禪仍受到廣大信徒追捧和信奉，日前才傳出有女信眾見證「妙禪顯靈」嚇跑小偷保住1萬現金，沒想到妙禪還能「包生子」。

有鄉民昨（20日）在批踢踢「八卦板」以「喊兩次師父救我，妙禪從產道把嬰兒拉出」為題，透露「妙禪佛教如來宗」網站上有一篇名為「見證 妙禪如來的大威德力！」的心得見證，上頭寫到老婆宛芝師姐在難產過程中，寶寶的頭卡在產道口，進也不是退也不是，而且已經無法開刀了，「忠民（筆者）過程中不斷觀 師父助位…就在這時宛芝師姐用最後剩下的力氣，大喊了兩次『師父救我！』，並再次出力。」沒想到，「本來讓寶寶卡住不動的一股拉力不見了，瞬間寶寶出生了！」但因為小孩卡住太久，全身發黑，「在醫生不斷的急救下，終於哭了！就這樣他活了…」

筆者更在文中透露，「沒有明師 妙禪如來的慈悲保護及渡化，這個生命不是就在此時結束了就是因為腦缺氧一輩子苦難，更無法遇明師了！」對此，鄉民將內容PO在PTT後笑虧，「師父之前被爆有子宮頸雙修神力，還有會幫產婦打開子宮頸，沒想到這些都是真的…妙禪大禪堂捐款已經收了七年了，幾百億的資金乾脆改蓋妙禪婦幼醫院啦。」

該段神蹟同樣引起不少網友熱議，紛紛留言笑說「恥力要很高，才有辦法在產房喊師父救我」、「那麼厲害應該多喊幾次的」、「拜託～之前就有一篇女朋友在辦事時喊感恩師父了」、「子宮法喜充滿」、「妙禪一個分身就贏了一個婦產科醫生」。

文章來源：PTT

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