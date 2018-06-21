櫻花妹朝聖世足 不懂西語被噁男誘騙講出「我是淫蕩妓女」惹眾怒

兩名日本女子因為不懂西語，被男子誘騙講出自己是淫蕩妓女等話（影片截圖）

友善列印

日本在19日對上哥倫比亞的世界盃足球小組賽事中，以2比1奪下首勝，終結了88年來亞洲球隊對上南美球隊的17連敗，不少日本球迷也遠渡重洋來到俄羅斯為自己家鄉的選手加油打氣，並且在當地展現國民外交，沒想到這樣的友善卻被變態的噁男給毀了。

日前有兩名日本妹到俄羅斯為日本隊加油，並且在過程中和哥倫比亞的球迷打成一片，沒想到卻有一名男子誘騙兩名聽不懂西班牙文的兩人在鏡頭面前講出「我很淫蕩」、「我是妓女」等話。

相關影片在推特上曝光後立刻引起不少日本鄉民的怒火，讓不少哥倫比亞的網友也紛紛出面道歉，指出這完全是這名噁男的個人行為，並不能代表哥倫比亞。

事後就連哥倫比亞外交部也介入此事，並透過推特發表聲明表示，這名男子的行為除了是對女性的歧視外，同時也是對他國文化，以及哥倫比亞本身都是種侮辱，他們絕對不允許這種行為出現。

對此，拍攝影片的噁男也在各界壓力下出面致歉，表示自己當時是因為哥倫比亞輸球，才會一氣之下做出這種行為，並強調自己絕對沒有侮辱任何女性的意圖。

不少日本球迷都到俄羅斯為國家隊加油（美聯社） 不少日本球迷都到俄羅斯為國家隊加油（美聯社）
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