單親媽欠親哥哥2萬 反遭變態狂催「讓我X10次結清」

2018年06月21日 14:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

單親媽媽養孩子不容易，沒想到親哥哥向她伸出援手，主動提出代墊2萬生活費，竟換來一場噩夢，對方不但屢傳鹹濕簡訊騷擾，甚至還要她出賣身體還債，「讓我X10次就結清」，面對哥哥的離譜行徑，讓她崩潰不已卻又不知該如何是好。

「真不敢想像『親哥哥』能說出這樣的話！」當事者的閨蜜在臉書《爆料公社》PO文透露，好友因為爸媽養不起，從小就送親戚養，她有一個親哥哥，但彼此不同姓；離婚後好友搬回三峽住，由於剛離婚身邊又帶一個孩子，經濟不是很穩定，加上哥哥因為之前還欠她錢，所以主動開口說要先幫她墊生活費，也順便還錢，最後反倒是她欠了哥哥2萬多元。

儘管她一時之間無法一次還清，但也陸續有在還錢，沒想到哥哥卻突然翻臉無情，甚至不斷傳鹹濕訊息騷擾她，諸如「我那根好硬！」、「勁爆的女人到底還不還錢」、「叫你讓我X一次抵帳2000也不要」、「如果要讓我X10次不是就結清了嗎」等不堪的內容。

對於哥哥的誇張行徑，她一氣之下對他進行封鎖，也夥同閨蜜到警局備案。事件曝光後引起網友熱議，紛紛痛斥「噁心死了」、「這個社會真的是…分屍又亂倫的煩不煩啊」、「這不叫哥哥這叫畜生」、「我以為這橋段只會在電視出現」；也有人提醒「事主務必小心，怕他惱羞成怒報復」。