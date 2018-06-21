姚文智靠想像力狂推0元月票 孫大千：不當總統是台灣損失

前立委孫大千（翻攝孫大千臉書）

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民進黨台北市長候選人姚文智，日前提出大眾運輸系統的0元月票證件，並且指責那些批評他的人多半「沒有想像力、沒有願景」。對此，前立委孫大千也透過臉書發表看法，表示姚文智這種人才，只參選一個小小的台北市長，而且還選得這麼辛苦，真的太委屈，因為從月票0元的政見就能看出，姚文智的才智可以說是政壇裡面「百年難得一見的奇才」，這樣不當總統是台灣的損失。

孫大千指出，姚文智曾經說過會找時間把月票的0元公式算給大家聽，但是卻遇到柯市府雞同鴨講，那乾脆揀日不如撞日，由於他正好是屬於姚文智口中那種「沒有想像力、沒有願景」的凡夫俗子，所以希望姚文智大師能夠為他指點迷津，計算完畢以後，也能夠一併把丁守中和柯文哲都「一招斃命」。

孫大千同時也分析，姚文智口中說的0元月票，是一部分利用里程數、點數回饋、電商紅利回饋來折抵，但我們搭飛機之所以會累積里程數，是因為我們花錢買了機票，航空公司用獲利來回饋，假設大眾運輸都免費的話，「請問一下是哪一家公司有能力在沒有收入的情況下，還可以累積里程或是點數來回饋給消費者啊？」

除了提出0元月票外，姚文智也指責悠遊卡的紅利回饋低於一般的信用卡，發卡數達到6200萬張的悠遊卡紅利回饋竟然只有「0.005%」。對此，孫大千也指出但其實這個道理很簡單，因為信用卡發卡的銀行會向業者收取手續費，但悠遊卡是儲值卡，民眾使用信用卡消費，發卡銀行把手續費收入撥出一部分回饋給消費者。就算未來把悠遊卡和信用卡結合，民眾也得要去刷卡才能有現金回饋，拿消費者口袋裏的現金回饋去貼補大眾運輸的費用怎麼會是公平呢？又怎麼能夠算是免費呢？

最後，孫大千也直言，若是以姚文智的神邏輯，能夠變出一年高達300億的經費來搞免費月票，那簡直就是財神爺轉世，因為台灣目前最缺的就是錢了，如果有了姚文智這種奇才，那何必推動什麼年金改革搞得人心惶惶、雞飛狗跳呢？只要有了姚文智，低薪問題立刻迎刃而解，年輕世代也從此安居樂業。所以姚文智這種民族救星、一代偉人，不去當總統，難道不是台灣的損失嗎？

孫大千在臉書上對姚文智的月票政策發表看法（翻攝臉書） 孫大千在臉書上對姚文智的月票政策發表看法（翻攝臉書）
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