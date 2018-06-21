不爽蟑螂沖馬桶！她霸氣怒留3個字…結果被吉了

2018年06月21日 17:17 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

養蟑螂養到變成「蟑螂王」的49歲謝瑋晏，是全台最大的蟑螂培養戶，年初他在網路上傳一段將上萬隻滯銷蟑螂倒進馬桶沖掉的影片，遭網友轉貼到臉書社團《爆料公社》公審，當時無端遭到砲轟的他爆氣提告百人。如今就有一位女網友收到通知書，還將照片上傳到社團「認親」，並好奇問道「有人也有跟我收到一樣的通知書嗎？」

一名何姓女網友今（21日）在臉書PO出一張刑事通知書，並發文透露先前曾在一篇關於蟑螂倒進馬桶沖掉的社團貼文中，留言「幹破腦」3個字，遭提告妨害名譽，事後她致電警局得知也有20多人被告。貼文曝光後引起網友熱議，甚至還有同為「被告」的網友也PO出刑案通知書「認親」。

今年年初，有網友將謝瑋晏影片轉PO至臉書社團《爆料公社》惹議。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

事實上，「蟑螂王」謝瑋晏曾解釋，當時倒進馬桶的「櫻桃紅蟑螂」在攝氏18度以下就會停止活動，再加上2月氣溫寒冷，年老瀕死的蟑螂不可能獨自在外存活，因此直接沖入馬桶是最快速又不會造成環境負擔的處理方式。

不少網友認為何女的事件可作為警惕，紛紛留言回應「還沒完全了解事件或領域知識不同，不要亂留言」、「讓你上了一課，以後罵人不要帶爭議字眼。」

謝瑋晏在泰山區的養殖場內培育了近270萬隻蟑螂，還培育出1隻要價5000元的黃金蟑螂，博得「蟑螂王」稱號，蟑螂成為他月入20萬的金雞母。他說，養蟑螂主要是看中牠的特化蛋白質，是寵物飼料極佳的選擇，市場價值高。