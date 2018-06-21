不爽蟑螂沖馬桶！她霸氣怒留3個字…結果被吉了

有網友出示刑事通知書（圖左），遭提告妨害名譽；「蟑螂王」謝瑋晏（右圖），是全台最大的蟑螂培養戶。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》、資料照片）

友善列印
／綜合報導

養蟑螂養到變成「蟑螂王」的49歲謝瑋晏，是全台最大的蟑螂培養戶，年初他在網路上傳一段將上萬隻滯銷蟑螂倒進馬桶沖掉的影片，遭網友轉貼到臉書社團《爆料公社》公審，當時無端遭到砲轟的他爆氣提告百人。如今就有一位女網友收到通知書，還將照片上傳到社團「認親」，並好奇問道「有人也有跟我收到一樣的通知書嗎？」

一名何姓女網友今（21日）在臉書PO出一張刑事通知書，並發文透露先前曾在一篇關於蟑螂倒進馬桶沖掉的社團貼文中，留言「幹破腦」3個字，遭提告妨害名譽，事後她致電警局得知也有20多人被告。貼文曝光後引起網友熱議，甚至還有同為「被告」的網友也PO出刑案通知書「認親」。

不爽蟑螂沖馬桶！她霸氣怒留3個字…結果被吉了 今年年初，有網友將謝瑋晏影片轉PO至臉書社團《爆料公社》惹議。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

事實上，「蟑螂王」謝瑋晏曾解釋，當時倒進馬桶的「櫻桃紅蟑螂」在攝氏18度以下就會停止活動，再加上2月氣溫寒冷，年老瀕死的蟑螂不可能獨自在外存活，因此直接沖入馬桶是最快速又不會造成環境負擔的處理方式。

不少網友認為何女的事件可作為警惕，紛紛留言回應「還沒完全了解事件或領域知識不同，不要亂留言」、「讓你上了一課，以後罵人不要帶爭議字眼。」

謝瑋晏在泰山區的養殖場內培育了近270萬隻蟑螂，還培育出1隻要價5000元的黃金蟑螂，博得「蟑螂王」稱號，蟑螂成為他月入20萬的金雞母。他說，養蟑螂主要是看中牠的特化蛋白質，是寵物飼料極佳的選擇，市場價值高。

養蟑螂當金雞母 他月入20萬
姚文智靠想像力狂推0元月票 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。