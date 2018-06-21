爆乳騎機車遭酸民留言批評 正妹貼上空照反擊

爆乳騎機車遭酸民留言批評，正妹貼上空照反擊（翻攝爆廢公社／澄小西臉書）

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澄小西本尊被神出後，引來不少酸民惡意批評（翻攝澄小西臉書） 澄小西本尊被神出後，引來不少酸民惡意批評（翻攝澄小西臉書）

日前一名網友在嘉義市好市多回大林路段的時候撞見一名正妹女騎士讓她魂牽夢縈，因此只好將影片PO網跪求神人，結果果然神通廣大的網友也立刻神出這名身材姣好的正妹本尊，但人紅是非多，她也因此遭到不少酸民留言批評。對此，她也立刻在自己的臉書上貼出自己上空用胸部貼著男友的照片來反擊酸民。

辣妹女騎士本尊「澄小西」在臉書上貼文指出，自己男友看了一整晚以後只得出一個結論，就是「酸民都長很醜、酸民都沒錢、酸民講不過就是封鎖、酸民大部份都是屁孩、酸民講話都自相矛盾、酸民講話都沒邏輯、酸民遇到本人回覆就惦惦、酸民都是低能兒、酸民從來都不會為自己說的負責、酸民…都是現今社會的低等生物。」

澄小西強調，自己沒有指名道姓，但「如果你覺得你是酸民，歡迎自己拉椅子坐下，以上就是酸民的特徵，只要是酸民大部份都是那種樣子」，而霸氣怒嗆酸民的言論曝光後，不少網友也紛紛留言問她加油打氣：「酸民真的一大堆，鎖都鎖不完」、「覺得很有同感」、「人家忌妒你」、「網路資訊發達，許多人都以自我為中心而忽略了他人感受。」

澄小西在臉書上貼出與男友的恩愛合照反擊酸民（翻攝澄小西臉書） 澄小西在臉書上貼出與男友的恩愛合照反擊酸民（翻攝澄小西臉書）
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