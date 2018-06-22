河南「聘禮超過9萬」就是販賣人口 網虧：台灣人9成會被抓

河南「聘禮超過9萬」就是販賣人口 網虧：台灣人9成會被抓（示意圖／李珮雲提供）

友善列印
／綜合報導

婚嫁時女方收聘禮本是習俗，但是由於男女比例失衡，大陸各農村結婚聘金懸殊巨大，為了遏止歪風，河南省開封市蘭考縣日前發布一項規定，明訂聘禮不得超過2萬元人民幣（約新台幣9.4萬元），違者將以販賣人口或詐騙論處。消息傳到台灣，網友笑虧「台灣九成的人都會被抓」。

蘭考縣惠安街道辦事處在今年5月，頒布《惠安街道辦紅白喜事操辦標準》，內容明列紅白喜事標準的9條規定，其中第一條就指出，訂婚彩禮不超過2萬元人民幣，違者以販賣人口或詐騙論處；第二條至第八條則對宴席標準、參加人員、車輛等方面作了規定；第九條規定，辦理紅白喜事的家庭必須要上報村委，村委上報至該中心備案，村委負責監督。

據悉，蘭考曾發生多起假借訂婚名義，彩禮斂財的詐騙案件，惠安街道辦事處負責人解釋，一旦收到舉報，會事先介入調解，若調解不成，則視情節交由公安機關調查，若查實涉嫌犯罪就是涉嫌販賣人口或詐騙，「結完婚後，你要給丈母娘一千萬，我們也管不了，但彩禮錢就不能超過兩萬。」

消息一出，不少大陸網友出言調侃「自己當年娶親時彩禮遠遠超過2萬塊，那麼岳父岳母是否涉嫌販賣人口？」、「倡導彩禮不超2萬元是好事，但女方要多了就成了詐騙犯，這有點嚇人」；大陸律師張新年亦認為，地方政府應通過倡議的方式，鼓勵女方不要索要天價聘禮，或是濫辦酒席，認為蘭考縣政府的做法過於極端，嚴重欠缺法治思維。

對此，惠安街道辦事處職員21日回應，坦承當局在制訂操辦標準時，的確有不嚴謹之處，「有些語句表述不準確」。有關方面將進行修改完善，以樹立文明婚禮之風氣。

然而消息傳到台灣，引起批踢踢鄉民熱議，紛紛留言回應「德政耶，台灣聘禮都這好幾倍」、「唯有中國，超越中華民國」、「比台灣還先進！破除陋習、打倒父權」、「台灣不是賣女兒就是買他國新娘」、「台女這時候都安靜了呢」。

河南「聘禮超過9萬」就是販賣人口 網虧：台灣人9成會被抓 惠安街道辦事處上月公布的「紅白喜事標準」。（圖／翻攝自微博）
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