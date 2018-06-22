超商集點爆黑箱 加盟業者「這問題存在很久了」

2018年06月22日 15:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

超商7-ELEVEn日前推出「史努比」限量集點活動，其中最夯的「史努比黑白絨毛玩偶」線上登記短短5分鐘即滿額，但現在卻有民眾質疑超商集點黑箱，認為20日才開始兌換預購，17日就有賣家公然在《臉書》買賣社團販售，還有人直接整包點數線上賣，讓她爆氣痛譙「他X的！」

原PO日前在《Dcard》發文表示自己是超級史努比迷，這次7-11新推出集點活動讓她期待已久，沒想到明明活動20日才上線，19日卻在臉書買賣社團看到有賣家早在17日就發文販售，除了貨到付款之外還可以在新莊自取；甚至還有賣家20日當天以一包780張點數，線上售價一千元，讓她痛批「一整包直接賣？不管你是店員、店長還是什麼經理，這樣明目張膽不會太誇張嗎？你怎麼對得起那些努力買東西集點的人呢？」

原PO感嘆黑箱作業並非一天兩天的事，只要比較有價值的商品都會被這樣進行操弄，但她仍語帶不滿的表示「如果7-11、全家或是各個有集點換購商品的商店，根本沒辦法阻止這樣的黑箱行為，那我認為你們根本沒必要搞什麼集點活動！因為受害的都是我們這些真的想要商品的人，直接去買店面的商品還比較快！」

貼文一出引起網友熱議，「我前幾天搜尋蝦皮，就有人在賣商品跟點數了，我百般疑惑，不是20號才開始嗎？為什麼她們通通有了…感覺我們的努力收集好像沒有意義」、「我前任家裡開711，也是這樣賣集點的商品」、「你現在才知道哦？這東西十年前就有了！所以我後來都沒在集點的」；一名曾在7-11工作過的網友則建議原PO可直接跟線上賣家面交，得知對方底細後，直接打電話向超商客訴，「如果真是黑箱，他應該會被告業務侵佔吧」。

活動上線第一天就有人直接整包點數線上賣。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過也有人直言「你們是不是沒看過遊戲點數一天買3萬的人」、「很多打game的客人買遊戲點數都買超多，所以贈送的點數也很多，或者是寄杯的客人，一次買100杯，先結」

一名超商加盟業者則透露「我家是開超商的，其實這個問題真的存在很久了，之前開會時有其他加盟主跟公司直接反應，結果合約到期後公司就不給人家續約了…我們也很想解決問題，但又不得不跟現實低頭…講實在的，其實這個有很多門路去拿到，就看消費者有沒有辦法」；也有人說「其實很多不是從超商流出去的，超商要預購那天還要拉預購，超商能拿到貨的日期也是預購後三天，所以蝦皮上全套的應該就是其他門路了」。

一名全家工讀生則回應，「這其實針對7-11就好我覺得，我是全家的小pt，但全家都是手機累點啊 不太可能有這種黑箱作業…」