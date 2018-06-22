3條路口全封住！住戶怒：家裡死人很偉大？ 網友正反戰翻

3條路口全封住！住戶怒：家裡死人很偉大？ 網友正反戰翻(圖/爆料公社)

友善列印

「台灣真的不缺自私的人！」日前一名男網友在臉書發文抱怨，早上出門時，發現巷子口有鄰居在辦喪事，但因為路全封住讓他相當困擾，忍不住怒批：「辦喪事的是不是都覺得自己家裡死人很偉大，所以可以封路？」掀起一陣討論。

網友在臉書社團「爆料公社」貼出兩張照片，可見街口有3個三角錐擋住；另一頭則是被棚架占據，讓原PO難以開車出去，「左邊擋著右邊擋著，你要這段路的住戶從哪裡出去，殯儀館不能辦，一定要這樣擾民嗎？」

後來原PO又補充，「一堆人靠北我不會繞道還是體諒，第一，我家半年前辦喪事是在殯儀館，並無妨害任何人，喪事不是辦在家門口才能回家，有點常識好嗎；第二，只有三條路可以出去，他全封起來，所以現在不能出去是我的錯？台灣真的不缺自私的人。」

文章一出，有部分網友認為原PO應該要體諒喪家，「交通錐可以移動，體諒一下」、「這要申請路權的，有禮儀社協助通常都會有申請。不過死者為大，靜心吧」。也有網友認為原PO的說法沒問題，「樓主講得也沒有錯！雖說死者為大，但替祂辦喪事的後人，也要顧慮到週（周）遭鄰居，也許有人要走這條路上班。萬一這條路發生事故，消防車或救護車無法進出，這都要考慮進去的。」

根據《殯葬管理條例》第62條規定，「辦理殯葬事宜，如因殯儀館設施不足需使用道路搭棚者，應擬具使用計畫報經當地警察機關核准，並以兩日為限。但直轄市或縣（市）主管機關有禁止使用道路搭棚規定者，從其規定。」

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