熱臉貼冷屁股？猶太人不到你家吃飯背後原因曝光

2018年06月22日 16:17 李珮雲 ／綜合整理；丘引／時報出版 ／綜合整理；丘引／時報出版

我們是好客熱情的民族，喜歡邀請朋友到家裡來吃飯，表示友好和歡迎之意。這也表示，咱們的友情溫度在上升中，或純粹人來瘋，如我家就經常高朋滿座，因為我喜歡吆喝朋友來我家吃飯聊天，增加生活趣味。

我也喜歡下廚，設計一些自己心血來潮想到的食譜，或從我自助旅行五十幾國吃過無限多菜色的經驗中，隨便挑幾種做來請客，也挺有趣的。

當你盛情邀請猶太朋友來家裡吃飯，他推三阻四的，就是不來。你感到莫名其妙，怎麼熱臉去貼猶太朋友的冷屁股了？太不近人情了，真是心生不快啊！

再交往更熟、更深一點，猶太朋友終於來你家了。

可是，他們居然帶著自己做的飯菜來，這下子你可能火冒三丈了，心裡疑惑道：難道我家那麼小氣，或那麼窮，買不起菜嗎？這也太瞧不起人了。

你的血壓在升高，心裡暗叫：「你到我家來還自己帶飯盒，這算什麼朋友？難道我去你家作客，也要自己帶便當不成？」

更甚者，猶太朋友帶了自己的鍋子烹飪器具，也帶了尚未煮的菜到你家來。你瞪大眼睛：「你們在幹什麼啊？我家有的是鍋碗瓢盆，而且多到可以到總統府前面敲鍋敲碗，遊行示威哩！」

猶太朋友口裡說抱歉，我習慣吃自己做的菜，就讓我自己下廚吧！

「啊！你要在我家下廚，這怎麼是我的待客之道呢！不行，不行，這使不來，得是我這個當主人的下廚做羹湯，才有誠意啊！要不然怎麼叫『請客」呢！」你將猶太朋友推來推去的，硬是要把對方推出廚房。

最後，猶太朋友不得不開口了：「我只吃Kosher的食物。」

「啊！什麼『克俗』，我們臺灣人就對人很『克俗』，就是很誠懇，很不那麼正式，很不介意，很隨緣啊！」

「喔不！我們猶太人吃飯，吃的是『可食』（Kosher，希伯來語：כָּשֵׁר），那是猶太的飲食戒律，也是一種猶太潔食法。『可食』的規定很多，你這個當主人的不會做我們的『可食』菜。」猶太朋友比手畫腳的，你還是一頭霧水。

好不容易你恍然大悟了，猶太人吃飯還有戒律，要這樣，不要那樣。喔！難怪你這麼客氣，猶太人卻那麼不客氣。

相對於猶太人的「守法」，我們算是很「不守法」，很差不多的民族。吃個飯，幹嘛那麼斤斤計較啊！添雙筷子，加個碗，不就得了？

沒錯，猶太人是一個有很多律法和規定的民族，從很早、很早以前就開始了。而且，不論他們住在哪一個國家，都有自己的法庭在管他們，連吃飯這樣的大事都要管，還管你吃對了沒。

「可食」的意思就是「可以吃的食物」。既然有「可食」，就會有反面的「不可食」，也就是「不可吃的食物」。因此，包裝上有這個「כָּשֵׁר」希伯來文字的，就是「可食」，猶太人就會安心地買回家煮。

好吧，不只是猶太人不到你家吃飯，猶太人連到親戚家，甚至是親如父母，在宗教上有所差異時，即便都是猶太教徒，有時候還是自己帶飯菜去，或帶自己的鍋碗瓢盆去。

你說猶太人也太誇張了吧！可不！這是他們的生活方式，對從小就恪守這種生活方式的猶太人，那就是生活，一如我們早上吃稀飯、配醬瓜，或是吃饅頭，配豆漿、油條一樣正常。

只因為猶太人，尤其是正統猶太教徒，他們堅持只吃『可食』的食物。如我的朋友塔爾，他就沒有吃過非『可食』的食物，有些保守猶太教徒和改革派猶太教徒也只吃「可食」。

《你什麼意思，你不能在我家吃飯》（What Do You Mean, You Can’t Eat in My Home）這本書的作者賈飛（Azriela Jaffe）出生在猶太家庭。她從小生長的的家庭和認識的親友的家，沒有人是實施『可食』飲食的。

結婚後，賈飛和丈夫養育兩個孩子，開始在自己的家實行「可食」飲食文化。這樣的改變，不僅在自己家、娘家，對多數人來說，都是災難。她回娘家時就自己帶食物去了，這在親友之間引起的震撼，就像大地震一樣，震得七分八裂的。

猶太人節慶時，如逾越節，都是大家庭團聚的，阿姨、叔叔、伯伯、舅舅，舅公、叔公、爺爺、奶奶，堂表兄弟姐妹、姪兒、姪女、外甥、外甥女……。團聚用餐時，一定是圍著餐桌坐著，食物就擺在長長的餐桌上，和大家吃不一樣的食物所造成的複雜和困窘是很明顯的。

尷尬嗎？當然囉。能做什麼呢？賈飛就是和家人溝通，以消除家人的疑慮與不安。

我問從小就只吃「可食」的塔爾，若非猶太人朋友，例如我邀請他到我家來作客，他會怎麼處理？塔爾的答覆是：「我就邀請非猶太人或你到我家來用餐，或是我們到餐館去。」而到餐館去，塔爾當然選只有「可食」的餐館用餐。

所以，猶太朋友不到你家吃飯，別見怪。

本文摘自，時報出版《猶太人和你想的不一樣》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！