熱臉貼冷屁股？猶太人不到你家吃飯背後原因曝光

我們是好客熱情的民族,喜歡邀請朋友到家裡來吃飯,表示友好和歡迎之意。這也表示,咱們的友情溫度在上升中,或純粹人來瘋,如我家就經常高朋滿座,因為我喜歡吆喝朋友來我家吃飯聊天,增加生活趣味。

我也喜歡下廚,設計一些自己心血來潮想到的食譜,或從我自助旅行五十幾國吃過無限多菜色的經驗中,隨便挑幾種做來請客,也挺有趣的。

當你盛情邀請猶太朋友來家裡吃飯,他推三阻四的,就是不來。你感到莫名其妙,怎麼熱臉去貼猶太朋友的冷屁股了?太不近人情了,真是心生不快啊!

再交往更熟、更深一點,猶太朋友終於來你家了。

可是,他們居然帶著自己做的飯菜來,這下子你可能火冒三丈了,心裡疑惑道:難道我家那麼小氣,或那麼窮,買不起菜嗎?這也太瞧不起人了。

你的血壓在升高,心裡暗叫:「你到我家來還自己帶飯盒,這算什麼朋友?難道我去你家作客,也要自己帶便當不成?」

更甚者,猶太朋友帶了自己的鍋子烹飪器具,也帶了尚未煮的菜到你家來。你瞪大眼睛:「你們在幹什麼啊?我家有的是鍋碗瓢盆,而且多到可以到總統府前面敲鍋敲碗,遊行示威哩!」

猶太朋友口裡說抱歉,我習慣吃自己做的菜,就讓我自己下廚吧!

「啊!你要在我家下廚,這怎麼是我的待客之道呢!不行,不行,這使不來,得是我這個當主人的下廚做羹湯,才有誠意啊!要不然怎麼叫『請客」呢!」你將猶太朋友推來推去的,硬是要把對方推出廚房。

最後,猶太朋友不得不開口了:「我只吃Kosher的食物。」

「啊!什麼『克俗』,我們臺灣人就對人很『克俗』,就是很誠懇,很不那麼正式,很不介意,很隨緣啊!」

「喔不!我們猶太人吃飯,吃的是『可食』(Kosher,希伯來語:כָּשֵׁר),那是猶太的飲食戒律,也是一種猶太潔食法。『可食』的規定很多,你這個當主人的不會做我們的『可食』菜。」猶太朋友比手畫腳的,你還是一頭霧水。

好不容易你恍然大悟了,猶太人吃飯還有戒律,要這樣,不要那樣。喔!難怪你這麼客氣,猶太人卻那麼不客氣。

相對於猶太人的「守法」,我們算是很「不守法」,很差不多的民族。吃個飯,幹嘛那麼斤斤計較啊!添雙筷子,加個碗,不就得了?

沒錯,猶太人是一個有很多律法和規定的民族,從很早、很早以前就開始了。而且,不論他們住在哪一個國家,都有自己的法庭在管他們,連吃飯這樣的大事都要管,還管你吃對了沒。

「可食」的意思就是「可以吃的食物」。既然有「可食」,就會有反面的「不可食」,也就是「不可吃的食物」。因此,包裝上有這個「כָּשֵׁר」希伯來文字的,就是「可食」,猶太人就會安心地買回家煮。

好吧,不只是猶太人不到你家吃飯,猶太人連到親戚家,甚至是親如父母,在宗教上有所差異時,即便都是猶太教徒,有時候還是自己帶飯菜去,或帶自己的鍋碗瓢盆去。

你說猶太人也太誇張了吧!可不!這是他們的生活方式,對從小就恪守這種生活方式的猶太人,那就是生活,一如我們早上吃稀飯、配醬瓜,或是吃饅頭,配豆漿、油條一樣正常。

只因為猶太人,尤其是正統猶太教徒,他們堅持只吃『可食』的食物。如我的朋友塔爾,他就沒有吃過非『可食』的食物,有些保守猶太教徒和改革派猶太教徒也只吃「可食」。

《你什麼意思,你不能在我家吃飯》(What Do You Mean, You Can’t Eat in My Home)這本書的作者賈飛(Azriela Jaffe)出生在猶太家庭。她從小生長的的家庭和認識的親友的家,沒有人是實施『可食』飲食的。

結婚後,賈飛和丈夫養育兩個孩子,開始在自己的家實行「可食」飲食文化。這樣的改變,不僅在自己家、娘家,對多數人來說,都是災難。她回娘家時就自己帶食物去了,這在親友之間引起的震撼,就像大地震一樣,震得七分八裂的。

猶太人節慶時,如逾越節,都是大家庭團聚的,阿姨、叔叔、伯伯、舅舅,舅公、叔公、爺爺、奶奶,堂表兄弟姐妹、姪兒、姪女、外甥、外甥女……。團聚用餐時,一定是圍著餐桌坐著,食物就擺在長長的餐桌上,和大家吃不一樣的食物所造成的複雜和困窘是很明顯的。

尷尬嗎?當然囉。能做什麼呢?賈飛就是和家人溝通,以消除家人的疑慮與不安。

我問從小就只吃「可食」的塔爾,若非猶太人朋友,例如我邀請他到我家來作客,他會怎麼處理?塔爾的答覆是:「我就邀請非猶太人或你到我家來用餐,或是我們到餐館去。」而到餐館去,塔爾當然選只有「可食」的餐館用餐。

所以,猶太朋友不到你家吃飯,別見怪。

