邊境哭泣女童震撼全球 父親揭真相：她跟媽媽沒被拆散

威爾納夫婦日前在臉書上發動募款活動，善款已飆破1800萬美元。（圖／翻攝自臉書）

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／綜合報導

一名宏都拉斯2歲女童因為美國當局的「零容忍」移民政策，在美國邊境被迫與媽媽拆散的哭喊畫面震撼全球，更因此登上最新一期的《時代》雜誌封面，然而根據女童父親瓦雷拉（Denis Valera）的說法卻與外界認知大相逕庭，事實上她並未跟母親分離。

曾獲得普立茲獎的蓋提影像（Getty Images）攝影師摩爾（John Moore），日前在邊界拘留所拍下一名身穿桃紅色外套的宏都拉斯女童，在母親遭到執法人員搜身時放聲大哭的畫面，成了在眾多報導川普政府拆散移民家庭的媒體版面中，最具代表性的影像之一。《時代》雜誌更將女童與川普合成為封面照，引發全球對美國移民政策的高度關注。

由於獲得極大的反彈聲浪，也迫使川普20日在輿論壓力下出現「髮夾彎」，簽署行政命令，終止讓移民家庭骨肉分離的政策，未來移民孩童將與親人一同拘留候審。

然而女童父親瓦雷拉，近日在宏都拉斯接受《路透》電訪時卻表示，他的妻子桑契斯（Sandra Sanchez）在未告知他和家中另外3個孩子的情況下，偷偷帶著小女兒前往德州邊境城市申請庇護，想投靠在美國的親友，尋求改善經濟狀況的機會。

瓦雷拉說，他看到女兒的照片出現在電視新聞上時，心都碎了，「我女兒成了美國邊境遭骨肉分離兒童的象徵。她可能感動了川普總統的心」。不過，瓦雷拉強調，女兒和妻子並未被拆散，他們一起被收留在美墨邊界的德州麥卡倫，宏都拉斯外交部也證實了上述說法。

瓦雷拉還說，只要他們母女不被分開，被驅逐出境也沒有關係，「我也會持續關注接下來發生在他們身上的所有事情。」

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