質疑姚立明是「政治變色龍」？ 連勝文：好奇他何時會跟民進黨翻臉

2018年06月22日 17:36 陳慶餘

民調領先的國民黨新北市長參選人侯友宜近日陷入文化大學宿舍爭議，而三立的政論節目也特地找來文大「大群館」的宿舍館長來說明，沒想到女學生似乎沒有按照節目預期的批評宿舍，讓節目惱羞成怒，在隔日找來姚立明上節目，並質疑女學生可能是在故意說謊。

沒想到此番針對學生的言論，讓先前曾經在2014年競選台北市長，並且深受「老鼠尾」竊聽事件之害的連勝文也看不下去，在臉書上對姚立明砲火全開，質疑他曾經代表新黨參選，並上街頭倒扁，現在卻又跑去幫深綠的民進黨市長候選人輔選，更別提他曾和綠營眼中的「綜藝咖」柯文哲肝膽相照，用不知道用多少肉麻的話吹捧他，最後兩人又翻臉。「所以說，他做過文大教授，卻帶頭在電視上辱駡文大學生，這也不足為奇了！只是我很好奇，不知道他什麼時候會再跟深綠民進黨翻臉？」

貼文一出後，網友也留言表示：「就是一個牆頭草」、「不甘寂寞的政客，不就是如此嗎？自己沒有舞台就到處攀附」、「當他失志時進了柯P陣營，剛好是富豪和素人的戰爭，大家都會挺貧窮的素人，所以他就翻身就大聲了」。

而貼文被轉貼到PTT八卦板後，鄉民也留言：「變色龍才能賺錢啊，不然怎麼活」、「連勝文都看透謠老師！」、「阿文一定很後悔當初不是另一個阿文跟他競選，不然現在就是市長了」。