女子臉上出現神秘種塊「還會動」 真相讓她差點吐了

2018年06月22日 20:25 陳慶餘

臉上若是出現異狀真的要趕快去看醫生！俄羅斯一名32歲女子日前在自拍時發現臉上出現了一個神祕腫塊，而且這個腫塊竟然還會隨著時間移動，先是從眼睛下方跑到上面，過沒幾天眼睛消腫竟換成嘴巴腫起來，嚇得她立刻去看醫生，這才發現原來「會動的腫塊」竟是一條活生生的寄生蟲，這幾天都一直在她的臉皮底下到處逛。

綜合外媒報導，一名俄羅斯醫師近日透過醫學期刊發表這名女子的案例，並指出女子在發現腫塊之後，每過一段時間就會出現癢癢的灼熱感，但為腫塊所導致的痛覺時有時無，因此女子就拖了兩個禮拜才去看醫生，當下醫生一看就立刻發現這個腫塊，不是一般的腫塊，而是一隻活生生的惡絲蟲（Dirofilaria repens）。

據了解，惡絲蟲是一種多半寄生在貓、狗、狐狸、狼等等動物上，並藉由蚊子叮咬所傳染的寄生蟲，而女子也表示，她在發病以前曾經去過鄉下，並且在那邊被蚊子叮咬了很多次，懷疑自己就是在那個時候被感染。醫生指出，惡絲蟲寄生在人體裡的狀況雖然罕見，但在過去也曾有類似案例，幸好這種寄生蟲不會在人體內繁殖，因此只要將活體移除，病患就能夠康復。