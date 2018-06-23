地震後浴室牆壁剝落驚見「詭異符咒」 專業網友揭真相

2018年06月23日 07:00 陳慶餘

日本大阪本月18日上午發生了規模6.1的強震，造成4人死亡、上百人受傷，各地都傳出不少災情。一位網友就在推特上發文指出，他在地震後回到家中查看情況，卻發現家中的廁所牆壁被強震給震碎，結果裡面竟然出現了詭異的中文字，讓他看了之後不寒而慄，照片曝光之後掀起網友熱議，就有不少網友認為這些文字很有可能是某些符咒，指出原PO的家很有可能有著不為人知的秘密。

日本網友「素潛り旬」日前在推特發文表示，他家的浴室在強震過後牆壁外層剝落，結果竟赫然發現牆壁內部貼著許多泛黃的紙張，上頭還寫著一些他看不懂的奇怪文字，嚇得他立刻PO網詢問網友意見。對此，就有網友指出這些文字很有可能是某種咒語，因此也引起不少網友熱烈討論。

不過有眼尖的網友發現，這些文字在轉個方向看之後可以發現應該是中文字，並且是出自於中國古代史書《左傳》中，文公十八年篇裡頭談到「兇德」的一段話：「孝敬、忠信為吉德，盜賊、藏姦為凶德」。

而當牆內文字的真相大白後，對於牆壁裡面有古代史書這件事，不少網友都嘖嘖稱奇，就有網友指出，在日本以前時候建造牆壁時，會在砌牆材料中混入紙張，來使外層的漆能夠更容易附著，因此就懷疑原PO的住處很有可能是有著將近百年歷史的老房子。