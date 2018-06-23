女大生與男友交往百日 一通電話竟瞬間變小三

2018年06月23日 11:45 杜炤佑

男女交往真的要深入了解！近日一名女大生透過交友軟體認識一名男生，兩人交往4個月，感情都很穩定且恩愛，沒想到有一次她傳訊息給男友時，對方竟回：「我是他老婆，他已經結婚了，我知道他沒告訴妳！」讓女大生相當傻眼，瞬間無法接受自己竟變小三。

女大生在論壇《Dcard》以「我的男友是別人的老公」為題PO文，表示自己無意間當小三的經歷。她表示，當初透過交友軟體認識一名自稱24歲的男性上班族，雙方約會幾次後便開始交往，每周都會見面2到4次，感情穩定。

但就在交往第4個月的某天，女大生透過Line傳訊息說「寶貝都不理我」，結果對方竟回「我是他老婆，他已經結婚了，我知道他沒告訴妳！」女大生當下以為是男友開她玩笑，結果另一頭打來的人果真是正宮，「我們在一起5年，結婚3年，還有一個小孩，我公婆正在餵小孩吃飯。」

女大生緊接著問對方：「所以XXX（男友名字）真的結婚了？」對方回：「對，而且XXX也不是他的本名，我已經決定要跟他離婚了，你們之後要不要在一起隨便你們。」女大生隨後追問男友：「XXX....所以你真的結婚了？」男友就默默地說：「晚點再說...」，便掛掉電話。

女大生得知自己成小三後很錯愕，沒想到男友竟是騙子，「休假帶我到處玩的好男友，在同一時刻也是別人的老公，年紀24歲，其實是30歲，小姪女原來是親女兒，連名字也非真名」。

文章一出，其他網友也紛紛建議女大生，「別衝昏頭了，他會這樣對他老婆，以後也會這樣對你」、「有一次欺騙，就會再有很多次。整件事妳都在被欺騙，就算他再好，欺騙真的不行！」、「妳得感謝他老婆，讓妳馬上看到未來的自己」。