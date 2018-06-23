神功班開發「全腦靈動」收費近百萬 號稱練完能當X戰警

2018年06月23日 15:40 陳慶餘

中國大陸湖南長沙近日有業者打著「訓練全腦靈動」的名號，開辦一套課程要價20萬人民幣（約93萬）的「神功班」，並聲稱能夠激發孩子的潛能，讓他們能夠贏在起跑點。據說練完神功的孩子，除了可以變成萬磁王將湯匙吸在臉上外，更能透過額頭來操控手機，甚至還有人出現透視能力，讓不少網友看之後都直虧，這根本就是把漫畫「X戰警」中的角色能力拿來騙人。

近日有網友透過微博爆料指出，長沙一間神功學習班聲稱他們可以藉由培養孩子的全腦靈動，來激發他們人體的潛能，而在消息傳出後不少網友都半信半疑，因此就有當地媒體記者臥底潛入該神功班一探究竟。

該名記者透過管道連絡上了一名負責宣傳神功班的何姓女子，並且表示這個神功班要價不菲，4天的課程就要收費3.98萬人民幣（約新台幣19萬元），而12天的課程則是要收費20萬人民幣（約新台幣93萬），至於被問到為何練了神功就能把湯匙吸在臉上，何女則是表示這種能力只是一種「能量的呈現方式」，而上完整套課程的孩子更是能用鼻子、耳朵、手指來認字。

除此之外，該名記者還找到了一名曾經讓自己的孩子參加培訓班的王姓女子，王女指出她親眼目睹過孩子在接受神功訓練後展現出的特異功能，「給一個孩子聞了奶糖的味道之後藏起來，讓孩子蒙著眼睛去找，結果小孩在房間四處聞了之後，果然馬上找到了奶糖。」

也有另一名家長指出，在經過全腦的靈動訓練後，兒子的聽覺、視覺、嗅覺、味覺、觸覺「五感全通」，在家練習半個月後，甚至還可以用透視能力「戴著眼罩讀報紙」。

至於當神功班的消息傳出後，不少民眾都紛紛向當地的有關單位舉報詐騙，何女也表示會被檢舉的原因全是因為一般人「對於無知的懼怕」，何女表示：他們不懂，我們了解的很多事情是你們所不能了解的，我看到的是N多個維度的東西」。

據了解，目前長沙的工商部門已對神功班展開調查，執法人員將上門查看，是否涉嫌違規超過經營範圍以及涉及詐騙行為。